VIBK ska kopiera VH: "Får försöka ta inspiration"

Hugo Samuelsson har gjort flest mål i Vimmerby IBK med 18 fullträffar på 17 matcher och behöver fortsätta kliva fram i de avslutande omgångarna. Foto: Stefan Härnström

Vimmerby Hockey fixade nytt kontrakt i Hockeyallsvenskan tack vare en stark avslutning på serien. Kan Vimmerby IBK upprepa bedriften i innebandyns division två? Då krävs sannolikt tre poäng borta mot Nässjö. – Vi kommer behöva göra en hundraprocentig insats och får försöka ta inspiration från hockeyn, säger tränaren Alexander Pettersson.

Vimmerby IBK befinner sig i ett utsatt läge i botten av division två. Klubben har tre poäng upp till Slätafly ovanför strecket med en match mindre spelad. Nu återstår Nässjö (b), Ariel (h) och Gnosjö (b).

– Läget är vad det är. Vi kan inte leva i förnekelse utan har själva satt oss i den här situationen. Nu har vi inte tid att folk springer och gömmer sig utan vi måste stå tillsammans i det här. Jag förväntar mig att alla kliver fram och tar ansvar, då har vi fortfarande goda möjligheter att fixa det, säger Alexander Pettersson.

Tappat i tredje perioden

Tabelltvåan Nässjö på bortaplan är en av säsongens tuffaste uppgifter på förhand.

– En jättesvår bortamatch. Nässjö har varit starka i den hallen i alla år och det är en kort och smal plan vilket gör att spelet blir rakare och med fler närkamper. Samtidigt kan små ytor passa oss rätt bra just då vi har haft lite problem på fullmått, framförallt defensivt.

Både borta mot Ingelstad (seger 8-10) och hemma mot Gränna (förlust 3-5) senast har Vimmerby IBK släppt in flera mål i tredje perioden.

– Det har varit lite samma syndrom i båda matcherna, skillnaden mot Ingelstad var att vi hade ett ganska stort försprång. Vi blir lite ängsliga och är rädda om poängen. Den här serien är för bra för att kunna försvara sig till en seger och vi behöver pumpa på i 60 minuter. Det räcker inte med 40, säger VIBK-tränaren.

Kan ert utsatta läge i tabellen påverka?

– Säkert. Vi har en ganska orutinerad trupp med många unga spelare. Samtidigt tror jag att det är många parametrar som kan påverka och det är inte som att de kör över oss fullständigt i tredje. Vi har lägen att ta kommandot men tar inte vara på chanserna.

"Hundraprocentig insats"

Varken Nässjö eller Ariel har något mer än tabellplaceringar att spela om, men ”Öla” tror inte att det kommer bli enklare för det.

– De lär inte bjuda på någonting och vi kommer behöva göra en hundraprocentig insats. Vi kan heller inte påverka andra resultat utan måste fokusera på att vinna våra återstående tre matcher. Vi ska ge allt vi har så får vi hoppas att det räcker.

Här är tabellen inför de avslutande matcherna.