VIBK KROSSAT – FÖRLORADE MED TOLV BOLLAR I NÄSSJÖ

Vimmerby IBK var chanslöst borta mot serietvåan Nässjö IBF. Slutsiffrorna skrevs till förkrossande 13-1. – De är väldigt många nummer större och bättre än vad vi är. Vi följer inte det vi har pratat om och förlorar extremt många dueller, suckar VIBK-tränaren Alexander Pettersson.

Vimmerby IBK befinner sig i ett utsatt läge i botten av division två och är i akut behov av poäng. Mot Nässjö IBF var det aldrig i närheten. Redan efter första perioden ledde tabelltvåan med 4-0. Efter två perioder stod det 9-0 på tavlan.

– De straffar oss extremt hårt. Vi är inte tillräckligt påkopplade och upprepar samma misstag gång på gång. Vi säljer oss för billigt och förlorar närkamperna, säger Alexander Pettersson.

Oförändrat i botten

I tredje perioden fortsatte Nässjö IBF att ösa på innan Mattias Zeilon fick in ett tröstmål till 13-1 framspelad av Victor Wall med 21 sekunder kvar att spela.

– Ska man försöka hitta något positivt så är det tredje perioden, även om den är långt ifrån bra. Nässjö pumpar på och vet precis hur man ska spela i den här hallen.

Samtidigt förlorade värsta konkurrenten Slätafly/SK IBK med 6-12 hemma mot Husqvarna vilket innebär att läget är oförändrat i botten. Vimmerby IBK har fortsatt tre poäng upp till Slätafly på säker mark och en match mindre spelad. Men storförlusten med tolv bollar gör att Vimmerby får det tufft om det skulle bli en målskillnadsaffär.

– Det är onödigt att släppa iväg det. Vi pratar om det i pauserna men lyckas ändå inte få stopp på blödningen. Inför matchen pratade jag om att vi behöver facea vår situation och ikväll springer vi och gömmer oss allihopa. Alla måste ta sitt ansvar.

"Vi behöver vara mycket, mycket bättre"

På fredag väntar IF Ariel på hemmaplan för Vimmerby IBK medan Slätafly möter Westerviks IBK på lördag.

– Vi hade ett snack efter matchen och vi vet att vi fortfarande har chansen utifrån att Westervik gör sitt jobb. Tar vi minst fyra poäng på de två matcher som återstår så fixar vi det. Men då behöver vi vara mycket, mycket bättre än så här, säger Alexander Pettersson.

HÄR är tabellen.