22 september 2025
Foto: Pixabay

Målvakten bryter sitt kontrakt med VSGF: ”Väldigt tråkigt"

ISHOCKEY 22 september 2025 10.30

Virserums SGF har drabbats av ett tungt avbräck inför årets säsong. Målvakten Jacob Stridh har valt att bryta kontraktet. 

Virserums SGF hade tänkt gå in i årets säsong med målvakterna Jacob Stridh och Leo Fridh. Nu meddelar division 3-klubben att Jacob Stridh valt att bryta kontraktet på grund av personliga skäl. 

”Vi tycker såklart att det är väldigt tråkigt då Jacob kommit väldigt bra in i gruppen och är en fantastisk spelare och person. Vi önskar honom stort lycka till i det privata och tack för denna korta men bra tid”, skriver VSGF i ett inlägg på sociala medier. 

Det var inför årets säsong som VSGF värvade Stridh från Eksjö HC där han har vaktat målburen de tre senaste säsongerna. 29-åringen har Boro/Vetlanda som moderklubb och står noterad för ett tiotal matcher i division 2. 

VSGF letar just nu febrilt efter en ersättare och uppmanar lediga målvakter att ta kontakt med sportchefen och tränaren Wictor Holmberg. 

”Vi hoppas kunna presentera en innan serien startar i oktober”, skriver VSGF. 

