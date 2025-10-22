TRÄNAREN LÄMNAR JOBBET – EFTER TVÅ MATCHER

Wictor Holmberg lämnar VSGF med omedelbar verkan. På bilden från när han och Vimmerby Hockey firade uppflyttningen till Hockeyallsvenskan. Foto: Ossian Mathiasson

Endast två matcher har spelats av hockeytrean. Ändå står det klart att Virserums SGF och Wictor Holmberg bryter med varandra.

Efter att ha varit med om att föra upp Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan som assisterande tränare återvände Wictor Holmberg till Virserums SGF som huvudtränare inför säsongen 2024/2025.

Efter säsongens slut stod det klart att Holmbergs avtal förlängdes över den här säsongen och han blev då även sportchef.

Den tiden blev emellertid kort. Under onsdagen meddelade Virserums SGF i ett inlägg på sociala medier att man går skilda vägar med sin huvudtränare.

Samarbetet avslutas omgående och beslutet beskrivs vara grundat i att Wictor Holmberg och föreningen har olika visioner kring framtida inriktning och utveckling.

"Och Wictor väljer därför att avsluta sitt uppdrag. Båda parter är överens om att detta är det bästa beslutet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för både Wictor och laget framåt, och separationen sker i god anda", skriver VSGF.

Förlorat båda matcherna

Beskedet kommer när Virserum endast spelat två matcher av den innevarande säsongen. Två matcher som slutat med förluster och VSGF står noterat för noll inspelade poäng.

– Vi vill rikta ett varmt tack till Wictor för hans engagemang, arbetsinsats och det arbete han lagt ned under sin tid Virserums SGF. Vi önskar honom all framgång i framtiden, säger VSGF:s ordförande Ted Chewell.

Arbetet med att rekrytera en ny huvudtränare är igångsatt och föreningen hoppas kunna presentera en ersättare inom kort. Vår tidning har sökt Wictor Holmberg för en kommentar.