SHL-KLUBBEN UPPGES KÖPA TIDIGARE VH-SPELAREN DYRT

HV71 uppges köpa loss tidigare Vimmerbyspelaren Hampus Eriksson, som nu är i Nybro. Foto: Bildbyrån

Hampus Eriksson var framträdande i Vimmerby Hockey förra säsongen. Nu har han gjort tio poäng på 19 matcher med Nybro Vikings. Enligt Hockeynews köper HV71 loss Hampus Eriksson för sexsiffrigt belopp.

HV71 har sprattlat till i SHL. Nu verkar de också agera för att förstärka centerpositionen. Hockeynews avslöjar på söndagen att HV71 köper loss tidigare VH-centern Hampus Eriksson för ett sexsiffrigt belopp.

Nybro Vikings uppges gå med på detta till följd av sin ekonomiska verklighet.

Eriksson, som gjorde succé i Vimmerby under den historiska förstasäsongen i Hockeyallsvenskan, har gjort tio poäng på 19 matcher med Nybro den här säsongen.

Hockeynews uppger att dagens 7-0-förlust mot Västerås blev hans sista i Nybrodressen och att laget informerats om att han nu ska lämna för SHL.

Affären väntas bli klar inom kort.