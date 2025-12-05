TROTS STORT TAPP – VH SLOG MODO

Vimmerby Hockey fick en superb start på matchen mot ett formsökande Modo Hockey. Gästernas Milton Gästrin, som blev JVM-uttagen på fredagen, visades ut för tripping redan efter 47 sekunder.

Elva sekunder in på det numerära överläget lyckades VH med den inövade varianten. Anton Carlsson hittade ned till Jakob Karlsson bakom mål, som i sin tur hittade Kevin Wennström på ett. Innan minuten var spelade ledde Vimmerby med 1-0.

Det första numerära underläget för VH, knappt fyra minuter in på perioden, städades av på ett bra sätt. Några minuter senare var det dags för ett nytt powerplay för hemmalaget. Spelet värmde inte direkt, men en sekund efter att David Rundblad fått komma ut på isen igen hittade Johan Mörnsjö nätet. Plötsligt var det 2-0.

Det forna SHL-laget fick sedan en ny chans i fem mot fyra mot slutet av perioden, men även den gär gången svarade Vimmerby för en stark defensiv insats och stod emot.

Lägen för att utöka till 3-0 saknades inte och att Eric Karlsson inte var lika nöjd som hemmapubliken efter öppningsakten är svårt att tro. Skotten vanns med 12-6.

Stark timeout

Stjärnan Gerry Fitzgerald visades ut med åtta sekunder kvar av första och Vimmerby fick därför inleda den andra i powerplay. Någon utdelning blev det inte och devisen om att det är svårt att börja en period i numerärt överläge verkar stå sig.

Modo såg ut på ett helt annat sätt i den andra akten och Vimmerby hade det jobbigt inledningsvis. Drygt åtta minuter in valde VH-ledningen att ta en timeout. Det visade sig bli ett genidrag. Bara 25 sekunder senare kunde Isak Hansen sätta 3-0 med sitt första mål för säsongen.

Den ledningen fick hemmalaget dock inte spela på särskilt länge. Elton Hermansson hittade en reducering bara ett par minuter senare. Vimmerby fick visst nytt liv efter gästernas reducering, men generellt var det en period som definitivt gick till Örnsköldsvik.

Modo vann skotten med 17-10 i mellanakten och ett ytterligare reduceringsmål var ständigt närvarande.

Extremt snabbt tapp

Ett sömnigt Vimmerby fick sedan känna på Modos topplagskvaliteter tidigt i den tredje. 37 sekunder tog det för Elton Hermansson att reducera. En halv minut senare var det 3-3 på tavlan. Eric Karlsson och Stefan Fredriksson hade nog gärna tagit en ny timeout i det skedet.

Modo hade sedan en bra period och skapade chanser för ett ledningsmål. Vimmerby åt sig delvis in i perioden, men skapade väldigt få chanser för att avgöra.

3-3 stod sig matchen ut och förläningsspel väntade. Där var chanserna få, men med en minut och 14 sekunder kvar hittade gårdagens SHL-spelare Elias Lindgren det avgörande målet. Fint assisterad av JVM-petade Hugo Orrsten klev den nyss hemkomne från Luleåtrippen fram som segerhjälte.

Trots tappad 3-0-ledning löste Vimmerby två poäng hemma mot Modo. Mer om matchen senare.