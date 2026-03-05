Ordföranden om Erics tårar * framtiden * ekonomin * satsningar i hallen

Mia Thelins första säsong som ordförande i Vimmerby Hockey slutade i glädje och tårar. Vimmerby säkrade ytterligare en säsong i Hockeyallsvenskan. – Jag blev väldigt berörd av Eric Karlssons tårar, säger hon dagen efter framgången.

Det var upplagt för en tredje magisk säsongavslutning på hemmaplan i rad för Vimmerby Hockey. Spelarna och ledarna ordnade det också till publikens stora glädje.

Innan Vimmerbys övertid mot Södertälje skulle börja stod det klart att Mora och Västerås spelat 2-2. Supportrarnas jubel gjorde att Vimmerbybåset fattade att saken var klar.

Laget spelar i Hockeyallsvenskan även säsongen 2026/2027.

– Det var såklart sjukt spännande och så mycket energi runt omkring. Det var mycket folk i hallen och alla i publiken var så glada. Sedan är det mycket nerver och spänning, men upplevelsemässigt var det helt magiskt. Det var så härlig stämning att stå där mitt i det med alla supportrar, säger klubbens ordförande Mia Thelin.

Hon säger att hon bara vill fortsätta befinna sig i hockeybubblan nu.

– Jag är jättestolt och glad för alla. Det är så stort för laget och alla som är närmast, för föreningen och hela Vimmerby. Jag är uppriktigt superglad för Vimmerby, alla supportrar, alla partners och alla ideella. Det är så många involverade i hela det här arbetet fram hit.

"Blev väldigt berörd"

Mia Thelin hade lite svårt att ta in vad som faktiskt hände.

– Det sista jag hade hört var att det stod 2-1 till Mora, men precis innan förlängningen uppfattade jag att det hände något på läktaren och att något hände i båset. Jag tänkte "är det domarna som gör något?" innan jag såg att alla kramades och då släppte ju väldigt mycket känslor i det. Det var väldigt känslosamt.

Vad säger du om Eric Karlssons tårar efteråt?

– Jag blev väldigt berörd av det. Det handlar så mycket om att känna in Erics resa och den resa som vi gjort tillsammans. Eric har ju sin egen resa i det här och det kom fram tydligt i går i hans tårar. Det säger mycket om vem han är och vilken ledare han har varit, vad han investerar i det och vad det betyder för honom. Vi har känt så mycket glädje och gått igenom svåra saker tillsammans. Vi har uttryckt det ihop och i olika grupperingar. Det betyder så mycket för så många. Jag är väldigt glad för hans skull.

Nu blir det en tredje säsong med Hockeyallsvenskan. Hur mår föreningen i stort och hur mår föreningen ekonomiskt?

– Vi har pejl. Just i dag mår alla delar i föreningen bra och alla har pustat ut. Men vi mår bra och vi har haft pejl hela vägen. Vi har jobbat väldigt nära verkligheten och jättemycket tillsammans. Vi har stöttat Pelle (Johansson, sportchef) hela vägen och haft ett större perspektiv på allting. Vi har bra koll och har ett delårsbokslut som är godkänt och stabilt. Den här säsongen har vi utgått från att det inte ska behövas ett playout för att klara ekonomin.

Så det blir svarta siffror på årsmötet?

– Det ska det vara, så ser det ut.

Ska se över målsättningarna

Nu har Vimmerby förbättrat sig tre år i följd. Först uppflyttningen till Hockeyallsvenskan, därefter överlevt genom nedflyttningskval och i år på säker mark med en omgång kvar.

Är det dags att rikta blickarna ännu högre?

– Vi ska se över målsättningarna med den här erfarenheten i ryggen. Det här stärker stoltheten, tron och självförtroendet. Vi är den minsta föreningen och klubben, men identifierar man sig som liten måste man också drömma stort. Vi ska ha en bra grund och stabilitet, men också närma oss drömmarna. Det är vad vi haft fokus på, säger Mia Thelin och fortsätter:

– Det kan låta tråkigt, men i styrelsearbetet har vi haft fokus på ekonomi, struktur och organisation. Det är vårt uppdrag och det är stommen. Sedan bär vi med oss drömmarna. Nu sitter vi i ett läge där vi får se över målsättningar sportsligt, organisatoriskt och kulturellt för hela föreningen. Det är ett jättebra läge att höja ribban på alla fronter.

Vid något sponsormöte svarade Pelle Johansson "sexa" på en fråga vilken placering VH skulle få den här säsongen.

– Han sa det skämtsamt, men vi skrev ned det citatet och självklart behöver vi ha höga målsättningar. Annars är det inte motiverande på lång eller kort sikt. Att bara klara oss kvar, det finns inte i de här människorna. Vi vill framåt.

Vill utveckla VBO Arena

Mycket är ännu oklart inför den kommande säsongen, inte minst vad gäller hur tv-avtalet kommer utformas. Att det blir ett lika guldkantat avtal som det har varit tror ingen.

– Det vi har gett Pelle i dag är att vi ska utgå från samma nivå på budget hur som helst. Nu får vi tillsammans jobba oss uppåt utifrån det. Tv-avtalet är superviktigt och för allas skull hoppas vi att det blir klart snart. Det finns många anledningar att öka våra medel och få större resurser ekonomiskt. Vi förstår att mer pengar ger mer kraft i typ av spelare och den biten, men det är också att att Pelle, Eric och Stefan och övriga staben visat att det går att göra mycket av de här förutsättningarna. Det visar att vi lyckats väldigt bra med vårt ledarskap. Vi behöver mer pengar, men det går inte att köpa ett ledarskap som får människor att göra mer för någon annan.

Vimmerby Hockey har också vidare planer på hur man kan utveckla sin hemmaarena.

– Just nu är vi ett läge där vi behöver sortera, summera och alla idéer måste upp på bordet, stora som små. Det är kanske svårt att kalla det planer, men vi har önskemål och visioner.

Det allra första är att få på plats de av politiken beslutade omklädningsrumsmodulerna.

– Att få mer utrymme är en måstegrej. Vi behöver få till faciliteterna och vi behöver få extra utrymmen. När det handlar om matchupplevelsen finns det mycket vi vill göra i hallen. Vi utgår från hur den är och vill förbättra upplevelsen. Det handlar om läktardelarna och det har länge funnits planer kring fler loger. Även teknik står på agendan. Vi har många sådana delar att ta tag i.

Inte självklart med ren klubbchef

Tidigare i år stod det också klart att klubb- och säljchefen Johan Hermansson Liström lämnar sitt uppdrag. Då var också beskedet från klubben att man inte påbörjar en ny rekrytering av tjänsten.

– Vi tänker fortsatt som jag formulerade det då. Vi har inte ambitionen nu att gå ut och annonsera och rekrytera precis den tjänsten i den formen som den har sett ut. Utan nu tar vi tillfället att fundera över hur vi kan fördela kompetenserna vi vill ha. Till veckan nu ska vi börja bli mer konkreta kring det.

Föreningen ska se över hela sin organisationskarta.

– Det är en utmaning också. Vi har få anställda och då gäller det att få till kompetenserna utifrån det. Man får göra så många olika saker utanför sin exakta arbetsbeskrivning och i perioder blir det svårt att få till det. Det kan bli för många måsten och det har vi sett och Johans input i det har gett oss kloka tankar och inspel.

Så en ren klubbchef är inte självklart framåt?

– Vi har inte möjlighet att ha en ren klubbchef heltidsanställd kommande år. Klubbchefsfunktionen är viktig, så den ser vi över, men lösningen kanske är en organisation där vi är fler. Det kan handla om ett par stycken med lägre anställningsgrad. Vi får se lite hur vi ska välja att göra. Vi förhåller oss till utvecklingstrappan i ligan och följer den, men vi behöver också få tänka till och se om vi kan göra något mer kreativt.