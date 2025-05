Lär känna VH:s nya ordförande, Mia Thelin: "Ska bli magiskt roligt"

Vimmerby Hockeys valberedning, med Joanna Kilvéus i spetsen, har fått jobba hårt under vintern och våren. I december meddelade samtliga ledamöter, förutom kassören Ulf Bergqvist, att man ville ställa sin platser till förfogande inför säsongen 2025/2026.

En av dem var ordföranden Anita Westerback, som blev historisk som den ordförande som tog föreningen upp i Hockeyallsvenskan för första gången.

Jakten på en ny ordförande blev dock inte så lång. Man hade tidigt siktet inställt på tidigare vice vd:n på Astrid Lindgrens Värld, Mia Thelin, 47, och hon tackade ja till förfrågan. Vid måndagskvällens årsmöte gjordes det formella valet.

”Magiskt roligt”

Mia, som är bosatt i Djursdalatrakten, har bland mycket annat en bakgrund med 17 år av olika chefsuppdrag inom Astrid Lindgrens värld – förutom vice vd har hon också varit verksamhetschef på Astrid Lindgrens Näs. Sedan några år tillbaka driver Mia Thelin det egna företaget Coachbruket, där hon hjälper ledare och organisationer att utvecklas.

– Jag fick frågan av föreningen under vintern, och eftersom jag driver eget kände jag att jag hade space att ta in en sånt här uppdrag. Jag har inte haft det under mina tidigare anställningar, men nu var det bra timing, säger Mia.

– Jag har verkligen saknat sammanhanget att vara bland många människor som jobbar mot ett gemensamt mål och där det finns så många värderingar som driver. Det är ett sammanhang som jag verkligen trivs i och har erfarenhet av. Sedan har jag det absolut kul och mår jättebra av att driva eget, men ibland blir det väldigt ensamt. Att få driva den här verksamheten tillsammans med alla andra, det ska bli magiskt roligt.

”Jag kan ju ingenting om hockey”

Men det var inte på något sätt givet att tacka ja till uppdraget som ny ordförande för Vimmerby Hockey.

– Min första reaktion när jag fick frågan var; ”Men Gud, jag kan ju ingenting om hockey”, men jag fick snabbt klart för mig att det inte var mer hockeykunskap de sökte – det finns det extremt gott om i organisationen. De berättade att de sökte just de kvaliteter som jag har som mina styrkor. Att det finns så många hockeyexperter inom föreningen gör det tacksamt som ordförande att ta ut riktningen, som är min grej och det jag är bra på, säger Mia Thelin.

– Man ska ändå förstå att jag ju inte är i den här rollen för att jag är expert på hockey, jag är här för att stötta och driva föreningen framåt – det är mitt och styrelsens uppdrag.

Fotboll och bordtennis

Som uppvuxen i Örnsköldsvik kan man tro att Mia har hockey och Modo i blodet, men det är mer den övriga familjen som har lidit under den gångna säsongen när Modo rasade ur SHL och ner i allsvenskan.

– Mitt idrottsintresse finns och är jättestort, men för egen del var kanske inte hockey min största grej i ungdomen. Det var fotboll och bordtennis som var mina idrotter, berättar Mia.

– Men all idrott är otroligt kul och förenar. Det är väl just det man känner nu när man kliver in och möter alla engagerade människor. Jag hade ju exempelvis knappt varit i hallen i Vimmerby innan jag fick den här anledningen att gå dit, men det var en riktigt häftig känsla när jag var där.

I organisationen en tid

Mia Thelin har som sagt haft en tid på sig att förbereda sig inför sitt kommande uppdrag, och hon beskriver det som en stor fördel att få ha varit en del av den arbetsgrupp som bildades i februari med syfte att forma föreningens framtid.

– För mig var det på något sätt helt avgörande. Nu har vi några månader bakom oss och jobbet har redan påbörjats, i stället för att kliva på i dag och börja forma oss som grupp från noll.

– Vi har haft bra med tid för att skaffa oss en grundlig nulägesanalys – vi har pratat mycket med folket i föreningen; ideella krafter, spelare, tränare och med de anställda. Från alla som vi har pratat med har vi fått ett tydligt medskick om att man söker mer struktur, mer strategi samt mer stöttning och närvaro i ledarskapet. Så det har vi tagit fasta på direkt och påbörjat den utvecklingen, berättar Mia Thelin.

Vill stärka varumärket

Men det finns också ett annat område som den nya ordföranden brinner för och kommer jobba hårt med.

– Det handlar om att stärka identiteten och varumärket Vimmerby Hockey – både i den interna och externa kommunikationen. Vi förstår ju också, som sades på årsmötet, att det är otroliga resultat vi har sett det gångna året, men för att verkligen ta klivet och etablera Vimmerby Hockey som en hockeyförening på elitnivå måste vi ta ett par kliv till.

Vad tänker du på främst?

– Vi behöver få fler till hallen och vi behöver ha en föreningskultur som genomsyras i allt vi gör och även välkomnar fler – som skapar gemenskapen och inkluderar fler. Det är fokus på det nu, och där finns mycket att göra. Vi tror att vi har jättestor potential för att höja upplevelsen på ganska kort tid. Vi ska så klart jobba tålmodigt, men vi tror att vi kommer kunna ta ett par rejäla kliv redan inför den kommande säsongen.