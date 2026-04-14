14 april 2026
VH:s konkurrent värvar jagad poängkung från Hockeyettan

Västerås IK har sajnat den jagade poängkungen i Hockeyettan, Sebastian Falk. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 14 april 2026 21.36

VH:s konkurrent i Hockeyallsvenskan, Västerås IK, förstärker truppen. I dag gjorde man klart med en jagad forward som vräkte in poäng i Hockeyettan den gånga säsongen.

Västerås IK hamnade på platsen bakom Vimmerby Hockey den gångna säsongen och kvalade sig kvar i Hockeyallsvenskan genom att besegra Troja-Ljungby med 4-0 i matcher.

Laget uppges sedan tidigare ha gjort klart med Vimmerby-forwarden Emil Ekholm, och i dag blev det offentligt att Lindlövens Sebastian Falk, som vräkte in poäng i Hockeyettan den gångna säsongen, är klar för VIK.

72 poäng på 49 matcher

Falk var utlånad i två matcher till VIK i år och har tidigare även representerat AIK och Vita Hästen i Hockeyallsvenskan. De tre senaste säsongerna har 24-åringen dock spenderat med Lindlöven i Hockeyettan där han har varit lagets mest lysande stjärna. Den gångna säsongen gjorde han 72 poäng på 49 matcher med Lindlöven, fördelat på 19 mål och 52 målgivande passningar.

– Sebastian är en offensivt skicklig forward som har provat på Hockeyallsvenskan vid ett flertal tillfällen. Nu hoppas vi att han ska ta nästa kliv hos oss och etablera sig på den här nivån, säger klubbens Stefan Holmgren.

Avtalet är skrivet över en säsong.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

