ISLOSSNING FÖR 15-ÅRINGEN – GJORDE HATTRICK

Alice Kennmark var en av de yngre spelare som visade vägen när Vimmerby slog Lindö med 6-2. Foto: Rickard Johnston

15-åriga Allie Abenius gjorde inte bara sitt första mål för A-laget idag. Hon gjorde sina tre första – och blev matchvinnare när Vimmerby vann mot Lindö med 6-2. – Det är riktigt häftigt, säger tränaren Pelle Lindqvist.

Sex mål från Vimmerbys sida idag – men faktiskt ”bara” ett från de notoriska målskyttarna Nathalie Johansson och Frida Pöder. Istället var det yngre gardet som klev fram: Stina Lamberg Fjällgård 17, Alice Kennmark, 16 och inte minst Allie Abenius, 15.

Den sistnämnda kom in efter 20 minuter och tackade för förtroende genom att göra tre mål.

– Hon är helt respektlös, väldigt snabb och alla mål kommer efter att hon står på rätt plats eller löper ifrån backarna. Hon hade också en fantastisk fin lobb i bortre burgaveln. Tre mål i första riktiga matchen får man vara nöjd med, det är riktigt häftigt, säger Lindqvist och fortsätter:

Idag var det inte de gamla beprövade målskyttarna och det är kul när de yngre tar för sig, säger tränaren Pelle Lindqvist.

Även Lamberg Fjällgård och Kennmark kryddade fina insatser med varsitt mål. Frida Pöder blev också målskytt.

Gjorde fyra mål sista 20

Att det skulle bli 6-2 mot Lindö kunde man inte tro när 20 minuter återstod. Då var ställningen 2-2 och matchen jämn.

– De kvitterar och det stod och vägde lite, men vi tar över mer och mer och till slut rinner det iväg. Det vi snackar om i paus levererar vi och vi sa innan match att hela truppen kommer behöva bidra fullt ut. Alla fick speltid och alla behövdes.

Vimmerby hade en del problem före paus och låg under med 1-0.

– Första halvleken är deras. Vi bestämde innan att vi skulle falla tillbaka lite och de hade mer boll. De hotade inte så mycket, men har några farliga hörnor och gör 1-0 på en frispark. VI hittade inte riktigt rätt.

I andra klev Vimmerby upp i planen.

– I paus sa vi att vi skulle flytta upp och sätta högre press, vi ville spela enklare och gjorde det för svårt i första. Vi spelade mer på första tillslaget och lade lite längre bollar. Det gav utdelning direkt.

Beröm går till ungdomsligan med Alice Kennmark, Stina Lamberg Fjällgård och såklart Allie Abenius.