Dackarna får sänkt kommunalt sponsringsbelopp och kortare avtal

Speedwayklubben Dackarna får mindre sponsringspengar från Hultsfreds kommun. Det nya avtalet innebär en total årlig kostnad på 275 000 kronor, en minskning med 55 000 kronor, och gäller endast för årets säsong. Foto: Ossian Mathiasson

Sänkt sponsringsbelopp och kortare avtalsperiod. Det är kontentan efter att ekonomiskt tyngda Hultsfreds kommun och speedwayklubben Dackarna har förhandlat fram ett nytt sponsringsavtal.

Det tidigare sponsringsavtalet mellan Hultsfreds kommun och Dackarna löpte ut efter den gångna säsongen och gällde över säsongerna 2023, 2024 och 2025. Avtalet innebar en total årlig kostnad på 330 000 kronor och var en ökning med ökning med 30 000 kronor jämfört med sponsringsavtalet som var för säsongerna 2020, 2021 och 2022.

Nu har parterna diskuterat fram ett nytt sponsringsavtal som i allra högsta grad påverkas av kommunens bekymmersamma ekonomiska situation och innebär en lägre kostnadsnivå och en kortare avtalsperiod än föregående avtal.

Avtalsförslaget innebär ett stöd på 275 000 kronor, en minskning med 55 000 kronor, och gäller endast för säsongen 2026 och inte för tre säsonger som det har varit tidigare.

Därutöver tillkommer eventuella kostnader för slutspel, final och SM-guld. 21 500 kronor utfaller om man når kvartsfinal, semifinal och final och 29 000 kronor går till klubben vid SM-guld.

Finansiering för stödet på 275 000 kronor föreslås ske inom befintlig budget för sponsring 2026. Finansiering för eventuellt slutspel och om klubben blir svenska mästare föreslås belasta kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.

Dackarna får möjlighet att omförhandla avtalet för 2027 års säsong.