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DACKARNA GÖR NY FÖRÄNDRING – DUDEK TILLBAKA

Nazar Parnitskyi skrivs ut ur Dackarnas trupp och ersätts med Patryk Dudek som återvänder till klubben som han körde för under stora delar av 2010-talet. Bilden är ett montage. Foto: Simon Henriksson/Bildbyrån

DACKARNA GÖR NY FÖRÄNDRING – DUDEK TILLBAKA

SPEEDWAY 05 juni 2026 17.03

Första transferkortet är redan utnyttjat – och andra kortet används nu. Dackarna byter en GP-förare mot en annan GP-förare när Nazar Parnitskyi plockas bort och ersätts med återvändaren Patryk Dudek.
"Vi har sonderat marknaden djupt för att förändra i truppen. Vi är glada och tacksamma för att Patryk nu skrivit på för oss", säger Morgan Andersson i en kommentar till klubbens sociala medier. 

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Dackarna utnyttjade sitt första av totalt tre transferkort förra fredagen när William Drejer tvingades lämna laget efter en körd match och ersattes med rutinerade Chris Holder.

Nu, en vecka senare, väljer Dackarna att använda sitt andra transferkort. Det meddelar Dackarna i ett pressmeddelande på fredagseftermiddagen. 

Nazar Parnitskyi, 19-årige stjärnskottet och juniorvärldsmästaren från Ukraina, skrivs ut ur truppen. Han har fullt upp under sin första säsong som GP-förare, pluggar på universitet med krav på att ha minst 51 procents närvaro och känner att det blir svårt att hinna med styrning på svensk mark. 

"Det är såklart tråkigt att Nazar lämnar, men i den situationen vi är i så var vi tvungna att agera. Vi har ett transferkort kvar att använda och man vet aldrig vad som händer längre fram", säger Morgan Andersson.

Stjärnan tillbaka i Dackarna

In i truppen kommer Patryk Dudek, som körde för Dackarna under stora delar av 2010-talet och därefter kört för flera andra klubbar på svensk mark. Den polske världsföraren körde för Rospiggarna 2021, Lejonen 2022 och Indianerna 2024 och 2025 och valde inför årets säsong bort Sverige med anledning av att han vann speedway-EM förra sommaren och kvalade in till GP-serien 2026.

"Det är såklart en värvning som gör oss starkare på pappret, men det ska visa sig på banan också. Det ska bli roligt att se Patryk tillbaka i Dackarna", säger Morgan Andersson.

Patryk Dudek står på 15 poäng efter två körda GP-tävlingar och är just nu mitt uppe i förberedelserna inför helgens dubbla GP-tävlingar i Manchester. Han ansluter till sitt nygamla lag med ett snitt på 2,288 och är tillgänglig för att köra tisdagens viktiga hemmamatch mot Piraterna.

"Det blir ett massivt jobb för Patryk och hans team att ta sig från Manchesters dubbla GP-tävlingar i helgen och vara med på tisdag vilket vi är otroligt tacksamma över", säger Morgan Andersson.

Fakta

 

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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