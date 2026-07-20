Anderssons svar till fansen inför dubbelmötet: "Sett att en del undrar"

Dackarnas lagledare Morgan Andersson är jätteglad för den hjälp klubben fått av inhoppande Patryk Dudek och berättar att hans kontrakt främst handlade om att hjälpa Dackarna i matcherna mot Piraterna och Lejonen. Den polske talangen hade egentligen inte tänkt köra alls i Sverige i år. Under tisdagens bortamatch mot Indianerna ska man "vädra truppen" och bröderna Avon och Sammy Van Dyck kör riders replacement för skadade Artem Laguta. Foto: Hans Lindqvist

Dackarna har haft 14 förare i truppen på nio omgångar under säsongens skadekaos. Det måste vara någon sorts rekord konstaterar lagledare Morgan Andersson under telefonsamtalet med vår tidning på måndagen.

Denna vecka väntar en tuff utmaning för Dackarna i dubbelmötet mot Indianerna. Först borta i Kumla på tisdag och sedan hemma i Målilla på onsdagens sponsormatch.

– Jag tänker att vi är ju inte riktigt full trupp än med tanke på våra skaodor och sådant. Vi har använt 14 förare på nio omgångar, det måste vara någon sorts rekord. På tisdagsmatchen kör vi riders replacement för Artem Laguta och där vädrar vi bägge bröderna Van Dyck (Avon och Sammy). Men visst blir det en jättetuff uppgift, berättar Morgan Andersson.

Han känner till de frågor som synts på Dackarnas sociala medier om varför inhopparen Patryk Dudek inte finns med i startsjuan men förklarar läget med att dels så ansvarar inte klubben för de inlägg som Dudeks medieansvariga lägger upp och dels så skrev man på avtal med Dudek i första hand inför matcherna mot Piraterna, ett samarbete som Morgan Andersson är tacksam över.

– Jag har sett att en del undrar över att Dudek inte är med men när vi skrev på med honom var det främst för att han skulle hjälpa oss i matcherna mot Piraterna och matchen mot Lejonen. Han hade egentligen inte tänkt att åka i Sverige i år så vi är jätteglada att han ställde upp vid de matcherna. Vi ska åka upp till Kumla och göra vad vi kan och vädra truppen.

På måndagskvällen kommer uppställningen till onsdagens returmöte hemma att släppas. Som vanligt kan Andersson inte berätta mer än att det kan vara ett "namnstarkare" Dackarna som tar emot Indianerna på Skrotfrag Arena när det blir sponsormatch med gratis inträde.