Dackestjärnan får jättechans i GP – blir historisk

Nazar Parnitskyi blir första föraren från Ukraina i GP-serien. Foto: SGP/Pressbild.
Bakgrunden är Tai Woffindens avhopp till följderna av den svåra kraschen under våren 2025. Den plats han lämnade efter sig i GP-serien tidigare i veckan tas nu av Dackarnas Nazar Parnitskyi.
Talangen blir därmed den första föraren från Ukraina att ta en permanent plats i GP-serien. Förra året vann han VM-serien för U21 efter ett dramatiskt avgörande i danska Vojens.
GP-serien inleds i tyska Landshut den 2 maj. GP på hemmaplan får Parnitskyi köra den 11 juli då tävlingen avgörs i Målilla.