Dackestjärnan får jättechans i GP – blir historisk

Dackarnas ukrainske talang Nazar Parnitskyi går från klarhet till klarhet. Nu får han en permanent plats i årets GP-cirkus.

Bakgrunden är Tai Woffindens avhopp till följderna av den svåra kraschen under våren 2025. Den plats han lämnade efter sig i GP-serien tidigare i veckan tas nu av Dackarnas Nazar Parnitskyi.

Talangen blir därmed den första föraren från Ukraina att ta en permanent plats i GP-serien. Förra året vann han VM-serien för U21 efter ett dramatiskt avgörande i danska Vojens.

GP-serien inleds i tyska Landshut den 2 maj. GP på hemmaplan får Parnitskyi köra den 11 juli då tävlingen avgörs i Målilla.