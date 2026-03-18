18 mars 2026
Annons:

Dackestjärnan får jättechans i GP – blir historisk

Nazar Parnitskyi blir första föraren från Ukraina i GP-serien. Foto: SGP/Pressbild.

SPEEDWAY 18 mars 2026 14.25

Dackarnas ukrainske talang Nazar Parnitskyi går från klarhet till klarhet. Nu får han en permanent plats i årets GP-cirkus.

Annons:

Bakgrunden är Tai Woffindens avhopp till följderna av den svåra kraschen under våren 2025. Den plats han lämnade efter sig i GP-serien tidigare i veckan tas nu av Dackarnas Nazar Parnitskyi.

Talangen blir därmed den första föraren från Ukraina att ta en permanent plats i GP-serien. Förra året vann han VM-serien för U21 efter ett dramatiskt avgörande i danska Vojens.

GP-serien inleds i tyska Landshut den 2 maj. GP på hemmaplan får Parnitskyi köra den 11 juli då tävlingen avgörs i Målilla.  

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

