Kaffe och äpple – receptet för en lyckad återkomst för Dudek

Patryk Dudek laddade upp med kaffe och äpple mellan heaten. Onekligen ett lyckat val. Foto: Ossian Mathiasson

Dubbla GP-tävlingar i Manchester i helgen. Publikfavoriten från 2010-talet var tillbaka i Målilla. Och det med besked. Full pott levererade Patryk Dudek i sin återkomst.

Lagom till GP-tävlingarna i Manchester stod det klart att Dackarna använde sitt andra transferkort och skrev ut Nazar Parnitskyi ur truppen.

In kom i stället inte vem som helst. Polske publikfavoriten från 2010-talet, Patryk Dudek, drog på sig Dackarnas väst igen. Världsföraren körde för Dackarna under stora delar av förra decenniet, men har därefter hunnit med styrning för Rospiggarna, Lejonen och Indianerna.

Redan den här tisdagen, efter de dubbla GP-tävlingarna i England, fanns han med i laguppställning. En regnfylld kväll senare stod Dudek och log med 14+1 poäng. Endast slagen av lagkamraten Jakub Krawczyk i sitt nästa sista heat.

– Vilken grabb, alltså. Jag vet att han har erfarenhet av den här banan och kan leverera bra med poäng, men att gå ut och plocka fullt... Det trode jag inte. En sådan jäkla stabil grabb. Det är imponerande och man blir inspirerad själv, kommenterar lagkamraten Tomas H Jonasson.

Tog en femetta direkt

Dudek själv var förstås inte missnöjd med sin debut och återkomst.

– Det var inte dåligt. Vi visste att den här matchen var viktigt för laget, med tanke på hur det sett ut med poäng, och nu har vi två poäng. Det var det bästa som kunde hända.

Han löste en femetta i matchens allra första heat tillsammans med Timo Lahti mot Ben Cook och Jonas Seifert-Salk.

– Det var skönt att vara tillbaka här. Första heatet var lite lurigt för mig, men efter några heat kändes det bättre på banan.

Efter regnavbrottet, som försenade matchen kraftigt, var vissa förare oigenkännliga. Men inte Patryk Dudek.

– Det är alltid lurigt och man vet inte vad som väntar efter regn. Starterna ändrades och man visste inte riktigt vilken position som var bra, men det spelade ingen roll till slut. Det blev bra för oss, säger Patryk Dudek.