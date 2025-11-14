DEBATT: Förena ekologisk hållbarhet med social rättvisa

I generationer har människor i Smålands skogar och längs vår kust levt i nära samspel med naturen. Vi har brukat marken, havet och skogen efter de förutsättningar som funnits. Men det senaste seklet har förändringarna gått snabbare än någonsin. Klimatkrisen har förändrat allt och samhället har inte hunnit med.

Klimatkrisen märks redan här hemma. Jordbrukare på Öland kämpar med torka och vattenbrist. I Högsby och Mönsterås oroar sig människor för översvämningar när skyfallen blir fler. Skogsbruket påverkas av både stormar och skadeinsekter. Kalmar län är en region som tydligt visar hur klimatkrisen inte längre är något avlägset hot, den pågår här och nu.

Torka, vattenbrist, översvämningar och sjukdomar som tidigare inte nådde vårt klimat är nu verklighet. Invasiva arter sprider sig, och skogarna drabbas hårt. I Kalmar län märks det i jordbruket, i skogsbruket och längs kusten. De senaste somrarnas låga vattennivåer har slagit direkt mot livsmedelsproduktionen.

*

Sverige har länge pratat om klimatansvar, men inte fullt ut tagit det. Den nuvarande regeringen går ännu längre åt fel håll. Tidöpartierna har ökat utsläppen, riskerar miljardböter på grund av sin klimatpolitik och väljer i år att inte skicka någon minister till det globala klimatmötet, COP30. Det är en politik som drabbar vanliga människor, här hemma i Kalmar län och runt om i världen.

Vi vet hur allvarligt läget är. Sverige behöver ta ledningen i en offensiv omställning som också stärker vår beredskap. Men hela bördan kan inte läggas på människor med vanliga inkomster. Enligt Oxfams senaste rapport släpper en person från den rikaste 1 procenten i Sverige i genomsnitt ut 10 gånger mer koldioxid än en person från de 50 procent som har lägst inkomster. Klimatpolitiken måste börja där utsläppen är störst.

I Vänsterpartiets budgetmotion i riksdagen föreslår vi kraftigt utökade klimatinvesteringar. Vi vill satsa på omställning av industri och transporter, införa en Sverigebiljett som gör det möjligt att resa kollektivt i hela landet för högst 450 kronor i månaden och införa en nationell utsläppsbudget. Vi vill också se lokala medborgarråd för klimatet så att fler ska kunna påverka och delta i omställningen.

*

Klimatomställningen måste ske och vara rättvis. De som har mest ska bidra mest, och ingen ska lämnas efter. Marknaden kommer inte att lösa klimatkrisen. Det krävs politiskt ledarskap, mod och gemensamma investeringar.

Om vi inte skyddar våra skogar, myrar och kustmiljöer – våra naturliga kolsänkor – kommer det inte vara de rikaste som drabbas hårdast. Det är människor i Kalmar län och i resten av landet som får dyrare mat, vattenbrist och översvämmade källare. Det är våra kommuner som får ta notan för vägar, broar och VA-nät som inte längre håller.

Regeringen och dess stödparti SD bromsar nödvändiga investeringar i bland annat järnväg och klimatanpassning. Det är en kortsiktig politik som flyttar krisens kostnader till människor som redan kämpar med höga priser och en pressad vardag till alla oss som bara vill att landet ska fungera.

*

När världen förändras snabbt måste vi agera snabbt. Sverige behöver en klimatpolitik som förenar ekologisk hållbarhet med social rättvisa – för människor, för naturen och för framtiden.

Klimatkrisen är akut. Varje dag av passivitet gör omställningen dyrare och svårare. Sverige kan, och ska, vara ett föregångsland. Därför behöver vi byta regering.

Andrea Andersson Tay (V), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

Lena Granath (V), regionråd i Kalmar län