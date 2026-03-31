CHOCKEN: BEVATTNINGSFÖRBUD INFÖR REDAN NU

Förra året hade Vimmerby Miljö & Energi ett rekordlångt bevattningsförbud mellan 1 maj och 1 november. I år drar man i nödbromsen ännu tidigare. Redan imorgon är det dags att hålla hårt om vattnet.

VEMAB inför bevattningsförbud från och med 1 april och beslutet gäller tills vidare. Skälet är såklart att grundvattennivåerna bedöms vara för låga.

"Grundvattenmagasinen har inte fyllts på i den utsträckning som normalt sker under vinterhalvåret. Inför den kommande växt- och sommarsäsongen är nivåerna nu rekordlåga. Situationen är mycket ansträngd och det är av stor vikt att vi alla hushållar med det vatten som finns. Vattenresurserna behöver användas ansvarsfullt för att säkerställa tillgången under de kommande månaderna", skriver man i ett pressmeddelande.

Hur länge förbudet kommer att gälla är ovisst. Mer regn behövs, men det är oklart om det hjälper nu när växtligheten snart tar upp det mesta som når marken.

"Nivån på grundvatten påverkas av nederbörd och hur duktiga vi är på att spara vatten totalt sett. Under växtsäsongen är grundvattenbildningen alltid låg", skriver VEMAB.

Förbudet innebär att kommunalt dricksvatten endast får användas till personlig hygien, mat och drick.

Här är några exempel på vad dricksvattnet inte får användas till:

• Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare. Använd vattenkanna i stället, men så sparsamt som möjligt. Samla upp och använd regnvatten till bevattning.

• Du får inte fylla din pool med dricksvatten. Detta gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.

• Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar i stället i första hand till automattvättar som återanvänder tvättvattnet.

• Du får inte använda dricksvatten för rengöring av fasader, altaner och liknande.