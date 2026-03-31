HON BLIR TILLFÖRORDNAD VD FÖR VEMAB

Olle Fogelin lämnar snart jobbet som vd för det kommunala bolaget. Nu är det klart vem som tillfälligt tar över uppdraget.

Under måndagens styrelsemöte fattade Vimmerby Energi- och Miljö AB:s styrelse beslut om att utse Marie Arvidsson till tillförordnad verkställande direktör för samtliga bolag inom VEMAB-koncernen samt för Vimmerby Fibernät AB.

Uppdraget gäller från och med den 1 juni tills dess att en ny ordinarie vd är tillsatt och på plats. Marie Arvidsson är i dagsläget administrativ chef på bolaget.

"Marie har mångårig erfarenhet från verksamheten, genom olika roller, och har under flera år haft en central roll inom koncernen. Styrelser ser henne som en trygg och kompetent ledare som säkerställer kontinuitet och stabilitet i bolagens fortsatta arbete", skriver man i ett pressmeddelande.

Tackar Fogelin

Styrelsen riktar i samma pressmeddelande ett varmt och uppriktigt tack till den nuvarande vd:n Olle Fogelin för det arbete och engagemang han lagt ned i bolaget.

"Under hans ledning har VEMAB-koncernen utvecklats och stärkts i en tid som präglats av stora förändringar och höga krav på verksamheten. Styrelsen uttrycker sin uppskattning för Olles insatser och önskar honom lycka till i framtida uppdrag", skriver man.