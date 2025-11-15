INSÄNDARE: Vi fick livet i våra händer, och det rann mellan fingrarna

I ett års tid kämpade vi för vår efterlängtade son och la allt vi hade på att få vår högsta önskan uppfylld. Till slut blev vi äntligen gravida, till priset av två nedbrutna själar och 200.000kr.

När vi fick veta att vår son skulle komma till oss var allt det värt det. Men livet blev inte som vi drömt om. Vi fick hålla honom i våra händer och sedan släppa taget. Kvar finns tomheten, kärleken och en kamp som börjar om på nytt.

Det pratas sällan om vad kampen för att få barn som ett samkönat par faktiskt kostar – inte bara i pengar, utan i kropp, själ, hopp och förtvivlan. Vi valde att satsa allt, och vi ångrar det inte.

Men det är tungt att stå kvar med skulden för en dröm som rasade samman, utan något system eller stöd som fångar upp när livet sviker. Vi gjorde allt för ett syskon till vår dotter, men vägen dit blev dyr – i varje mening av ordet. Ingen borde behöva börja om från noll, varken känslomässigt eller ekonomiskt, när allt man ville var att älska ett barn.

Vi fick livet i våra händer, och det rann mellan fingrarna.

Maja Bieberbach