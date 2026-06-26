Actionfylld premiär av sommarens trädgårdsfars

Sommarvärmen ligger fortfarande i luften när publiken strömmar till. Livemusik möter upp utanför entrén och i den blommande trädgården hörs sorl och glas som klirrar. Stämningen är uppsluppen och förväntan är påtaglig inför kvällens föreställning.
Tusen stolar är uppradade framför den stora scenen och finklädda människor tar plats. Ett par måsar cirkulerar nyfiket i luften. Det är premiärkväll för farsen Fångad på nätet.
I öppningsscenen kastas publiken tillbaka till millenieskiftet när internet är i sin linda. Två världar uppbyggda på scenen. Det är här den kaotiska intrigen introduceras av ungdomarna Hjalmar Freij och Amelie Lindström — dramat kretsar kring ett hemligt dubbelliv.
Fick bejublat mottagande
Ola Forssmed, Martina Sundén, Hanna Hedlund och Eric Ericson gör snart entré på scen och sist men inte minst Robert Gustafsson. För några av dem är det premiär i Krusenstiernska.
Det blir en kväll med rappa repliker, spontana skratt, applåder och akrobatiska nummer i en allt trassligare story. Vem är egentligen den stora boven i dramat? Det svaret får publiken vänta på in i det sista. Spänningen byggs upp inför upplösningen och avslutas med stående ovationer.
Fångad på nätet spelas hela sommaren till och med den 26 juli och är cirka två timmar lång. I framtiden kommer sommarteatern spelas på Lindö.
– Stort tack för de här arton åren, avslutar Robert Gustavsson.
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”Fångad på nätet” är en fars där taxichauffören Per-Arne (Ola Forssmed), lever med två parallella familjer. Detta hemliga dubbelliv hotas när hans två tonårsbarn, en i varje familj, träffas på internet och ska dejta varandra. Nu måste dejten stoppas för att inte barnen och taxichaufförens två fruar ska få reda på varandras existens. Detta med hjälp av vännen Göran och hans förvirrade pappa Herman (Robert Gustafsson). Det blir starten på en karusell av lögner, bortförklaringar och komiska missförstånd.
I rollerna ser vi Ola Forssmed, Robert Gustafsson, Hanna Hedlund, Martina Sundén, Eric Ericson, Hjalmar Freij och Amelie Lindström.
Farsen är producerad av Johan von der Lancken som producerat teater för Krusenstiernska sedan 2008, och regisserad av Edward af Sillén.
Pjäsen bygger på Ray Cooneys klassiska fars med originaltiteln ”Caught in the net” och är uppföljaren av Run for Your Wife.