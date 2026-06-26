Actionfylld premiär av sommarens trädgårdsfars

Robert Gustavsson som den virrige pappan Herman drömmer sig bort till semesterort.

Hanna Hedlund, som en av fruarna, gör debut i Krusenstiernska. Foto: Pressbild/Mats Bäcker

I öppningsscenen syns Hjalmar Freij och Amelie Lindström som spelar ungdomarna i farsen. Foto: Helena Erngård

Drygt tusen personer hade samlats i Krusenstiernska trädgården för att se premiären. Foto: Helena Erngård

Premiären av årets sommarfars på Krusenstiernska blev bejublad. Tiotusentals väntas se föreställningen i sommar. Foto: Helena Erngård

Under torsdagskvällen hade den efterlängtade farsen Fångad på nätet premiär i Krusenstiernska trädgården i Kalmar.

Sommarvärmen ligger fortfarande i luften när publiken strömmar till. Livemusik möter upp utanför entrén och i den blommande trädgården hörs sorl och glas som klirrar. Stämningen är uppsluppen och förväntan är påtaglig inför kvällens föreställning.

Tusen stolar är uppradade framför den stora scenen och finklädda människor tar plats. Ett par måsar cirkulerar nyfiket i luften. Det är premiärkväll för farsen Fångad på nätet.



I öppningsscenen kastas publiken tillbaka till millenieskiftet när internet är i sin linda. Två världar uppbyggda på scenen. Det är här den kaotiska intrigen introduceras av ungdomarna Hjalmar Freij och Amelie Lindström — dramat kretsar kring ett hemligt dubbelliv.

Fick bejublat mottagande

Ola Forssmed, Martina Sundén, Hanna Hedlund och Eric Ericson gör snart entré på scen och sist men inte minst Robert Gustafsson. För några av dem är det premiär i Krusenstiernska.

Det blir en kväll med rappa repliker, spontana skratt, applåder och akrobatiska nummer i en allt trassligare story. Vem är egentligen den stora boven i dramat? Det svaret får publiken vänta på in i det sista. Spänningen byggs upp inför upplösningen och avslutas med stående ovationer.



Fångad på nätet spelas hela sommaren till och med den 26 juli och är cirka två timmar lång. I framtiden kommer sommarteatern spelas på Lindö.

– Stort tack för de här arton åren, avslutar Robert Gustavsson.

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