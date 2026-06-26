Blir det nytt värmerekord? – vi tog tempen på folk i Målilla

Joakim Elofsson har inga problem med värmen och tror på nytt rekord i helgen. Foto: Lotta Madestam

Pontus Nilsson bor i Mörlunda, men är inte avis på Målillas rekord. "Det kan de ha", säger han. Foto: Lotta Madestam

Maja och Emil Ottosson sätter ett "kanske" på frågan om Målilla slår nytt värmerekord i helgen. "Det känns så idag", säger de. Foto: Lotta Madestam

"Jag kommer följa SMHI noga, jag tror rekordet slås i morgon. Det vore roligt att få vara med om, det händer ju inte ofta", säger Amanda Andersson. Foto: Lotta Madestam

Göran Lundh, Anders Dahlström och Jan Karlsson tippar inte nytt värmerekord. De är besvikna över att termometern inte fungerar efter sabotaget, lagom till rekordvärmen. Foto: Lotta Madestam

Vad tror folk, slår Målilla sitt eget värmerekord från 1947 i helgen? Foto: Lotta Madestam

”Klart det slås”, tänker somliga medan andra inte tror sig få vara med om ett nytt värmerekord i Målilla i helgen. Vår tidning åkte till orten som innehar Sverigerekordet för att ta tempen på folk.

Den 29 juni 1947 var det extremvarmt i Målilla. Då uppmättes 38 grader, vilket fortfarande står sig som Sveriges högsta uppmätta temperatur. Med det tillägget att samma notering gjordes även i Ultuna 1933.

Nu är det återigen extremvarmt i Målilla, och på många andra platser också för den delen.

”Snubblar på målsnöret”

Frågan är om det blir ett nytt rekord under lördagen eller söndagen. SMHI höll det inte för otroligt när vi intervjuade meteorolog Magdalena Folestad i veckan. Här kan du läsa mer om det.

– Det är däromkring som temperaturen ligger, sedan kan det vara lokala avvikelser som gör att vi snubblar på målsnöret eller att vi får ett nytt rekord.

Amanda Andersson, bosatt i värmemetropolen, är en av de som tror på ett nytt rekord.

– Jag kommer följa SMHI noga, jag tror rekordet slås i morgon. Det vore roligt att få vara med om, det händer ju inte ofta, säger hon.

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”Behöver ju inte måla om huset”

Datumet är ju dessutom likvärdiga, det slår bara på två dagar jämfört med senast.

Joakim Elofsson, Målilla, gillar värmen, så det går ingen nöd på honom.

– Jag har inga problem med värmen, man behöver ju inte måla om huset i morgon, säger han skämtsamt.

Vad har du för råd för att klara morgondagens värme?

– Hålla sig i skuggan, se till att dricka mycket vatten och att man inte tar ut sig.

Tror du rekordet kommer ryka?

– Kanske i morgon, inte idag, säger Joakim som också tycker att det skulle vara roligt att vara med om ett nytt rekord.

Erik Liljegren är från grannbyn Mörlunda, som aldrig lyckats konkurrera om värmerekordet.

Är du avis på Målilla som har rekordet?

– Nej, säger han och skrattar. Det kan de ha.

Själv tänker han dricka mycket vatten och en del bad blir det nog också för att klara av hettan i helgen.

– Det är varmt, lite för varmt, säger han och sätter ett ”kanske” i omröstningen värmerekord eller inte.

– Det vore kul om det slogs, tillägger han.

Herrarna tippar grader

Däremot tippar inte herrarna Anders Dahlström, Jan Karlsson och Göran Lundh nytt värmerekord. Anders tippar 37,5 grader, Jan 34,5 och Göran 36.

De har sin teori varför gamla rekordet inte kommer slås, eller ens tangeras.

– När Stina Hjelm uppmätte rekordet låg stationen vid skogskanten, lite norr över. Nu står den på träa på Spånggatan, så där blåser det och kyler lite mer.

Fast lite garderar de sig ändå…

– Tydligen är vindarna sydliga, så ska rekordet slås är det nu det är som mest gynnsamt.

Typiskt att termometern är trasig

Dahlström, Karlsson och Lundh är alla medlemmar i samhällsföreningen och tvingas konstatera att termometern i rondellen är trasig efter ett sabotage.

– Det känns inte bra förstås att man inte kan se graderna på den digitala skärmen.

Jan Karlsson minns en gång som den visade 38 grader.

– Fast då visade SMHI:s mätningar 37,2 och det är ju de som gäller. Under kulan sitter givaren och när solen lyser på den kan det bli lite varmare än det är, förklarar han.

Vid ortens butik hittar vi också syskonen Emil och Maja Ottosson. Frågan är om de tror på värmerekord?

– Kanske, det känns så idag.

Det tror också Pontus Nilsson från Mörlunda.

– Det vore kul att få vara med om, säger han.

Hur ska du klara av värmen i helgen?

– Det blir nog att ligga i sjön, tror jag. Man kan inte göra så mycket annat när det är så varmt.

Håkan Olsson från Rosenfors tror också det finns chans till nytt rekord, och det gör även Erling som bor i Målilla.

– Möjligheterna är goda. Fast helst inte. Jag bor i husvagn nämligen, säger han.