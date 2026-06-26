Bakslag för DSK – tappade poäng mot jumbon

Djursdala blev andra laget i femman att tappa poäng mot Stjärnan. Kvitteringen kom i 89:e minuten – tungt värre för DSK. – Det är lite för många touch och vi gör det svårt för oss, säger tränaren David Henriksson.

Stjärnan har varit nästan obeskrivligt uselt den här säsongen och stod på ynka en poäng inför dagens match mot ett Djursdala som visat superform på sistone. Tre enkla rödblåa poäng? Nej inte alls. Istället ökade Stjärnan sitt poänginnehav med 100 procent.

– Vi spelförande, det är kanske 80-20 i bollinnehav, men vi tänker lite för mycket och får inte till det. Vi är inte i närheten av det spel vi hade i tisdags, vi spelar bra fram till sista tredjedelen, men det blir klaffar inte där. Vi tar felbeslut och skapar inte jätteheta chanser.

"Körde exakt samma snack"

Med tio kvar kom det förlösande ledningsmålet. Simon Henriksson visade klass och chippade in det förlösande målet. Vägen till tre poäng kändes klar – men DSK lyckades inte hålla undan.

– De trycker på enormt mycket efter det och är desperata. Vi försvarar oss rätt bra, men de får en onödig frispark på mitten. Vi är inte där och de lyfter in den och gör 1-1 och sedan är det slut, säger Henriksson som hade svårt att hitta en förklaring till den svaga insatsen.

– Jag vet inte, jag körde exakt samma snack inför matchen som i tisdags. Jag vet inte varför det blir såhär och hur det kan skilja så mycket mellan våra prestationer.

DSK tar uppehåll som tabellfyra.

– Jag är jättenöjd med våren egentligen. Fårbo borta ska vi ha en poäng, Hultsfred hemma ska vi ha tre. Då hade vi gjort en jättefin vår, men vi har haft mycket skador. Vi är fyra och har tre jättebra fotbollslag framför oss. Jag tycker att vi har en jämnar nivå idag.

Beröm går till ingen alls. Tabellen finns här.