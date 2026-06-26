Byggföretag i Vimmerby försätts i konkurs

Aktiebolaget Db Balustrade AB har försatts i konkurs. Företaget registrerades som aktiebolag 21 februari efter att ha grundats 2025 och har haft sitt säte i Vimmerby. Konkursen registrerades hos Bolagsverket och inleddes den 25 juni, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

Beskrivningen av företaget har varit "Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet " och företaget har haft ett aktiekapital på 25 000 kronor.

Totalt har två personer suttit i företagets ledning.

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