TRÄNAREN FICK 15 ÅTERBUD – ”DET SKA INTE HÄNDA”

HFK-tränaren Anders Larsson är rejält irriterad över att hans lag tvingas lämna walk over. Foto: Stefan Härnström

Hultsfreds FK fattade ett unikt beslut efter träningen igår. För vad som måste vara första gången i klubbens 52-åriga historia har HFK ställt in en tävlingsmatch för klubbens representationslag på herrsidan. – Det skär i hjärtat, jag har aldrig gjort det innan, säger tränaren Anders Larsson.

Min morfar är nog inte den ensam gammal HFK-profil som just nu vänder sig i graven. En av traktens största föreningar måste alltså ställa in en tävlingsmatch. Pinsamt är förnamnet.

– Jag har gjort något som jag aldrig gjort tidigare, men vi hade inga möjligheter tyvärr. Det skär i hjärtat att göra såhär, säger Anders Larsson som räknat in cirka 15 återbud.

Ursäkterna har varit många.

– Det är jobb, skador, avstängningar, spelare som ska göra annat… Det har varit det ena och det andra. Jag visste att det skulle bli tufft, men jag trodde att vi skulle klara det. Det är inte roligt och riktigt jäkla surt, men vad gör man?

"Det var inte aktuellt"

Igår ställde HFK en fråga om att flytta matchen, men det var serieledaren inte intresserad av.

– Det behöver man ju inte göra heller.

Till spel hade Hultsfred elva spelare, inklusive ett par från pojklaget.

– Då är det fyra på spelare födda 2010 och 2011, det blir inte schysst att åka utan avbytare i den här värmen. Det var inte aktuellt.

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Vill att klubben agerar

Att det saknas spelare är förstås standard – men 15 till samma match?

– Jag är tom. Jag är dränerad på energi just nu det känns inte bra, jag har aldrig gjort det här förut. Man ska inte behöva lämna walk over i division fem och man ska ha täckning för det. Jag har bett klubben kolla upp och analysera det här.

Larsson säger att han tömt telefonboken.

– Jag vet inte vem jag hade kunnat ringa mer. Vi har försökt ringa in spelare som inte varit med i år också, jag har sonderat hela telefonboken.

Spelar det in att det är en svår bortamatch?

– Jag hoppas verkligen inte att det är så. De jag har pratat med hade anledningar, även om en del var lite konstiga.

Hur ser du på att det blir såhär?

– Jag går till mig själv och undrar det är jag som gör något fel. Jag vill att alla ska rannsaka sig om vad vi gör för fel. Föreningen får ta tag i det här och kolla vad det handlar om. Två-tre stycken är normalt. Vi kan inte ha 15 spelare borta, det borde inte vara slumpen.

"Tar det väldigt personligt"

Om Hultsfred tvingas till ytterligare ett WO sparkas laget ut ur division fem.

– Det får ju inte hända igen. Jag har haft 16-17 spelare varenda match innan och nu är det så många på en och samma gång. Är det slump eller är det något annat? Är det värmen? Är det tufft motstånd? Är det jag? Jag har bett föreningen kolla upp det för det får inte hända igen och jag tar det väldigt personligt, även om jag vet att jag gjort allt jag kan. Jag kommer inte kasta in handduken, men jag får ingen energi av det här.

Hur tror du bilden av HFK påverkas av det här?

– Jag lider med föreningen, det här är ingen bra marknadsföring direkt. En så etablerad förening som HFK ska inte behöva lämna wo. Jag får ta en allvarlig funderare över det här.