RESULTAT: Tävlingssäsongen inledd i strålande sol på Tobo GK

Kjell och Helen Svensson vann första klubbtävlingen för säsongen på Tobo. Foto: Privat

GOLF 01 maj 2026 19.00

Tävlingssäsongen på Tobo GK inleddes med partävlingen Främja Barnen.

26 lag kom till start på fredagen när det var premiär för klubbtävlingarna, där säsongen inleddes med en fyrboll bästboll. Det blev en utmanande tävling med tanke på värmen.

Tävlingen har namnet ”Främja Barnen” där hela startavgiften skänks till någon barnorganisation. Klubben skänkte priser till topp tre.

Resultat: 1) Kjell Svensson/Helen Svensson, 45 poäng, 2) Tonny Eriksson/Marcus Levin, 42, 3) Sigge Johansson/Håkan ”HC” Karlsson, 42, 4) Ulla-Greta Föghner/Fanny Lindkvist, 41, 5) Conny Wigren/Jimmy Nilsson, 41, 6) Ulf Jansson/Håkan Karlsson, 41, 7) Charlotte Thorstensson/Stefan Thorstensson, 41) 8) Charlotte Madestam/ Lars Madestam, 41, 9) Bo Sahlin/Roger Svensson, 40, 10) Charlotte Karlsson/Lola Skillinghaug, 40, 11) Göran Pettersson/Johanna Östberg, 39, 12) Cheryl Ottosson-Landerdahl/Jan Landerdahl, 39, 13) Urban Nilsson/Charlotte Leander, 37, 14) Jan-Olof Klason/Annelie Fors, 37, 15) Staffan Samuelsson/Leif Carlsson, 37, 16) Lars Ekelöf/Birgitta Ekelöf, 37, 17) Susanne Vigander/Tony Vigander, 36, 18) Krister Andersson/Rolf Proos, 36, 19) Kjell Ekelöf/Maud Ekelöf, 36, 20) Birgitta Kägo/Stefan Bragsjö, 35, 21) Staffan Rinaldo/Greger Henriksson, 35, 22) Joakim Hesselgård/Percy Hesselgård, 34, 23) Johan Waxegård/Christer Rylander, 33, 24) Hans Andefred/Hans Viborg, 33, 25) Malin Carlsson/Magnus Carlsson, 32, 26) Inger Johansson/(Jan Wohlfart DNS ) 24.

Relaterade inlägg

RESULTAT: Damerna började säsongen med scramble
REKORDÅR FÖR TOBO GK – RESULTAT PÅ 1,7 MILJONER
Tell en av flera krafter bakom golfklubbens förvandling
Ordförande nöjd med restaurangsatsningen – mer på gång för klubbens utveckling
Byggnationen klar – premiär för golfklubbens nya restaurang och kiosk i dag

