Första majtåg under parollen "Vi älskar Sverige"

Vimmerby arbetarekommuns David Fernhed. Hjalmar Karlsson från SSU, kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg, LO-distriktets ordförande Thomas Olsson och Joakim Järrebring, gruppledare i civilutskottet och bostadspolitisk talesperson. Det var en relativt mastig lista med talare som fanns med i Källängsparken efter årets första majtåg. Det blev både historiska hyllningar, visioner och protester mot Tidöregeringens politik.

Vimmerbys kommunalråd Eva Kindstrand Ströberg berättade hur hon kände inför årets första majdemonstration strax före avmarschen.

– Jag blir nästan alltid lite rörd när det är första maj. För det är ju arbetarnas dag! Fint väder och det ser ut att bli mycket folk så det är fantastiskt trevligt. Vi säger alltid att de här dagarna är viktiga och det kommer vara ännu viktigare framåt. Att vi fortsätter och hänger i. Det finns ingenting som kan stoppa arbetarrörelsen. Så det är en jätteviktig dag.

Hon förklarade även på vad hon ser som den viktigaste kommunala frågan fram till och efter valet i höst. Något som involverar hela den politiska skalan.

– För oss är det viktigt att vi kommer samman men det är också viktigt att vi kompetensförsörjer. Det är jätteviktigt att vi utifrån de demografiska utmaningarna pratar om de anställningar vi är tvungna att göra. Vi ser att vi inte får tillräckligt stöd uppifrån så vi är tvingade att klara oss mycket själva. Det är allvarliga frågor och i mitt tal kommer jag fokusera mycket på att det är "framåt tillsammans" och att vi ska sträcka på oss och ha gott självförtroende. Att vi ska skapa framtidstro.

Samverkan kring kompetensförsörjning

Vidare nämnde Eva den ständiga utmaningen att hitta just rätt person till rätt position – både på kommunala och privata arbetsplatser även om Vimmerby ligger ganska bra till där jämfört med andra småkommuner.

– Vimmerby har låg arbetslöshet men det betyder ju inte alltid att det är den kompetensen som företagen eftersöker eller ens vi i kommunal verksamhet eftersöker. Där måste vi försöka hjälpas åt och matcha tillsammans med företagen och Campus.

Hyllningar och sågningar

Väl framme i Källängsparken inledde Vimmerbys S-ordförande David Fernhed första majtalen 2026 med en kort historisk hyllning till de reformer som arbetarrörelsen tagit fram genom åren som exempelvis rätten till föräldraledighet. Saker som han älskar med Sverige. Samtidigt riktades kritik mot den rådande finanspolitiken. Talet sågade regeringens skattesänkningar riktade mot höginkomsttagare och privata vinster i skolor.

Det blev tal av ovan nämnda Hjalmar Karlsson från SSU, Thomas Olsson från LO samt musikunderhållning av bandet Taggtråd. Runt scenen fanns det fikaservering, fiskdamm och LO-hoppborg.

Vill se en rörligare bostadsmarknad

Avslutande talare var Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson och gruppledare i civilutskottet Joakim Järrebring. Frihet och rättvisa på bostadsmarknaden var temat och hans vision var ett Sverige utan en låst bostadsmarknad och han ville se "ett avskaffande av bostadsbristen som en marknadsidé". Ett Sverige där alla generationer och behov blev tillgodosedda med passande hem.

När Joakim senare träffade vår reporter gav han Vimmerbys första majdemonstration en liten hyllning.

– Fantastiskt! Vilket väder och vilket väl fungerande arrangemang!

I ditt tal pratade du om frihet och bostadsmarknadens problem. Hur sammanfattar du dina tankar?

– En fungerande bostadsförsörjning handlar ju om att det ska finans rätt bostad, på rätt plats och till rätt kostnad. Idag så ser vi att bostadsförsörjningen funkar inte. Människor fastnar i bostäder som inte är ändamålsenliga, barn fastnar hemma hos sina föräldrar fast de vill flytta hemifrån eller flytta till en annan ort för att jobba eller studera. Äldre fastnar i bostäder som egentligen är alldeles för stora men det finns inga bra incitament för att de ska till ett annat boende och kanske släppa ett småhus till en barnfamilj.

Vilka praktiska förändringar på bostadsmarknaden vill du se?

– Ja det är egentligen två olika delar. Dels behöver vi ju öka både utbudet på bostäder och där kan staten göra väldigt mycket. Dels för att se till att fler kalkyler går ihop så att privata och kommunala fastighetsbolag faktiskt kan bygga. Men också att stärka efterfrågan, och då handlar det i första hand om att reformera och höja bostadsbidrag och bostadstillägg. Så att man har råd att bo i en nyproducerad lägenhet eller småhus.