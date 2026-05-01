Flera skador för Storebro – föll igen

Fredrik Kindstrand Ströberg tvingades lämna planen på grund av skada.
Storebro hade det tufft i inledningen och hamnade i tvåmålsunderläge. Viktor Svensson reducerade i slutet av första, men halvleken blev kostsam. Hugo Samuelsson, Albin Magnusson och målvakten Fredrik Kindstrand Ströberg blev skadade.
– Hugo och Albin åkte på något med knäet och Fredrik har varit småskadad. Nu gick det inte och vi hade inga avbytare kvar i andra. Vi pratar om att visa karaktör och börjar jättebra i andra, säger tränaren Jimmi Wickström.
Robin Paulsson kvitterade och SIF var nära ett ledningsmål.
– Vi har en på mållinjen, men istället vänder de och gör 3-2. Vi är nära, men inte tillräckligt heta i straffområdet.
Theo Eklund slet hårt på mittfältet.