Flera skador för Storebro – föll igen

Truppen var tunn på förhand och när tre spelare fick kliva av med skador räckte inte Storebro till mot Ariel. Hemmalaget avgjorde i slutet och vann med 4-2 (2-1)

Storebro hade det tufft i inledningen och hamnade i tvåmålsunderläge. Viktor Svensson reducerade i slutet av första, men halvleken blev kostsam. Hugo Samuelsson, Albin Magnusson och målvakten Fredrik Kindstrand Ströberg blev skadade.

– Hugo och Albin åkte på något med knäet och Fredrik har varit småskadad. Nu gick det inte och vi hade inga avbytare kvar i andra. Vi pratar om att visa karaktör och börjar jättebra i andra, säger tränaren Jimmi Wickström.

Robin Paulsson kvitterade och SIF var nära ett ledningsmål.

– Vi har en på mållinjen, men istället vänder de och gör 3-2. Vi är nära, men inte tillräckligt heta i straffområdet.

Theo Eklund slet hårt på mittfältet.