DEBATT: Det är när man inte är där som demokratin blir mindre effektiv

Tänk dig att du sitter ny i fullmäktige på ditt allra första sammanträde. Av ditt eget partis ordförande får du höra att demokratin skulle vara mer effektiv om du inte var där.

Det var vad vi fick höra på fullmäktige i måndags när Jimmy Rödin - sd, propagerade för så få ledamöter i fullmäktige som möjligt. Deras förslag är 41, vilket är lagens minimikrav. De vill egentligen ha än färre.

Tänk så effektiv demokratin skulle vara om vi bara hade en!

En eloge istället till Ola Hammarbäck - kd, som tänker tvärtom, att vi vill att så många som möjligt ska kunna bli invalda och delaktiga i vår demokrati!

Nu landade beslutet på 45 ledamöter. En kompromiss som går att leva med då tekniska förändringar av hur mandatfördelningen räknas fram skyddar små partier och gör det enklare att komma in i fullmäktige.

***

De 18 000 kronor förslaget skulle spara vill man lägga på skola, omsorg och trygghet. Vi går till deras budgetförslag för innevarande år och ser hur det ser ut:

2,5 miljoner MINDRE till skolan.

2,5 miljoner MINDRE till omsorgen.

1,0 miljon MINDRE till KS med bland annat trygghetsarbete.

Tur att trygghetsundersökningar från polisen visar att Vimmerby känns som en allt tryggare plats att bo! Man söker ta en billig poäng genom att tillföra 18 000 kronor efter att man först föreslagit ta bort sex miljoner …

***

Vidare menar man att det finns ett signalvärde i det hela. Att politiken ska visa återhållsamhet. I deras budgetförslag finns inget om sänkta arvoden för politiker. Det har Vänsterpartiet varit ensamma om och tillsammans med S och C blev det verklighet när det blev nytt styre i Vimmerby. Det spar ca 300 000 kronor om året.

Man vill spara bort fyra människor som står långt ner på sina partiers listor, men bevara arvodena för toppolitiker!

Den nya politiska organisation det togs beslut om på måndagen ska rymmas inom nuvarande ramar och kan bli billigare. Tjänstemannaorganisationen som speglar den, vet vi redan kommer spara miljoner.

***

I dagarna har det lämnats en motion till fullmäktige som kan spara tre gånger mer på politiken än deras förslag, utan att någon enskild människa drabbas.

Partierna får mandatstöd för varje plats man har i fullmäktige. Vare sig representanter är på plats och uppfyller det uppdrag de egna väljarna gett eller inte. Ett passivt bidrag. Förslaget säger istället att man ska få stöd för varje stol man fyller vid varje sammanträde i fullmäktige. Ett aktivt stöd.

På så vis skulle ett parti få ersättning när ens representanter är på plats. Alla partier har ersättare som kan kliva in när en ordinarie inte kan. De tomma stolarna borde vara få. Det har de inte alltid varit.

De flesta är nog överens om att man inte ska ha ersättning för en uppgift man inte utför eller bidrag för utövare som inte är på plats.

Vi ser fram emot stöd för motionen!

***

Avslutningsvis vill vi hälsa alla nya fullmäktigeledamöter, vilket parti de än representerar, varmt välkomna! Den enda gång någon gör demokratin mindre effektiv är när man inte är där, vad än ens egen ordförande säger.

V i Vimmerby - Genom Jens af Ekenstam Stenman