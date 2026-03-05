DEBATT: Det behövs mer skyddad natur i Vimmerby kommun

Vimmerby kommun är bland de sämsta kommunerna i Sverige på att skydda områden för biologisk mångfald. Skyddad natur är inte bara viktigt för den biologiska mångfalden utan flera studier visar även att människor mår bättre av att vistas i natur som präglas av ekologisk balans.

Att vistas i naturen ger lägre stressnivåer, mer avslappning och lägre blodtryck. Det ger ökade positiva känslor. Den viktigaste vinsten för människors välmående är att när naturen är attraktiv att vistas i ger sig fler människor oftare ut i naturen och den allmänna folkhälsan ökar.

Det finns med andra ord inte bara miljömässiga skäl utan även starka folkhälsoargument för ge medborgarna i en kommun god tillgång till naturupplevelser inom nära räckhåll.

*

I Vimmerby kommun är endast 0,2% av arealen avsatt i någon form av skydd som nationalpark eller naturreservat. Genomsnittskommunen i Sverige har avsatt 12%. Ett område som vi i Miljöpartiet vill se att kommunen jobbar på för att få skyddad är området vid Gallsjön utanför Tuna som har pekats ut som ett viktigt område för den biologiska mångfalden med ett 70-tal rödlistade arter.

Det är även viktigt att skydda de stadsnära skogsområden som nyttjas av många människor, där har vi bland annat VOK-skogen, skogspartiet som ligger mellan Ryd och ridskolan strax öster om tätorten och området kring Saxberget söder om Arla. Dessa tre områden är viktiga både som naturvärden och inte minst ur folkhälsosynpunkt. Därför behöver de förvaltas på ett sätt där ingen kalhuggning kommer att ske. De skogsområden som redan är i kommunal ägo är till för alla kommunens invånare, deras välbefinnande och den biologiska mångfalden inte bara något som ska ge ekonomisk avkastning.

*

Att Stockholms kommun har avsatt 0,6% av sin areal och därmed har tre gånger så stort naturskydd som en landsbygdskommun som Vimmerby är en skam. Mer skyddad natur är även något som lockar turister och får fler att stanna längre i Vimmerby. Det är dags att sluta vara bland de sämsta i Sverige när det gäller denna fråga. Genom att ge Miljöpartiet en röst i höstens val kommer denna fråga att bevakas tydligare och skarpare.

Mattias Berggren

Ordförande Miljöpartiet de gröna Vimmerby