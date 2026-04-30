Nu flyttas glasskonceptet till torget – ”Blir toppenbra”

Ägaren Jerker Ekelund tror på flytten av sitt glasscafé till torget i Vimmerby. Foto: Tess Hartikka/Jakob Karlsson

Magasin 5 lämnar Magasinsgatan. Inom kort öppnar den lokala glassfabriken på torget under namnet Wimmerby Hantverksglass & Café. – Jag var med och byggde glasscaféet för tolv år sedan så cirkeln sluts nu, säger Jerker Ekelund.

Satsningen på egentillverkad glass blev en framgång för Magasin 5 och till årets säsong flyttar verksamheten in vid torget. La Plazas glasscafé tas över av Wimmerby Hantverksglass & Café.

– Vi gör vårt koncept men i en ny lokal. Jag var med och byggde upp den lokalen och det blir ett roligt återförenande med fastighetsägaren Fogelvik nu. De tror att det blir jättebra och jag själv tror att det blir mycket bättre på torget. Det är mer liv och rörelse. Jag gillade vårt koncept med att man kunde ta bilen ända fram till dörren, men jag tror ändå att det blir bättre med torget, säger ägaren Jerker Ekelund.

"Blir ett bättre läge"

Jerkers barn, Estelle och Vincent, kommer att driva caféet.

– Även Vincents flickvän Tove kommer vara med och det blir ett gäng sommarjobbare också.

När caféet kan öppna är ännu inte bestämt.

– Jag hade velat öppna idag, men det är lite kvar att göra. Det är inga större byggjobb utan mer ytskikt och så. Vi ska göra lite jobb i källaren med glasstillverkningen också. Ägaren ställer upp och hjälper till och det känns jättebra.

Ni satsade mycket i den tidigare lokalen, varför byter ni?

– Huvudanledningarna är delar av den lokalen inte är ett i bra skick och det här blir ett bättre läge. Egentligen är det tråkigt att lämna den fina lokalen, men i det här läget var det ofrånkomligt. Vi hyrde många kvadratmeter som vi inte använde till något. Nu får vi ytor som vi har behov av och en betydligt lägre månadskostnad.

"Kan skapa mer liv och rörelse"

Hela lokalen i markplan kommer att vara serveringsdel, glassen tillverkas i källaren och det blir en uteservering på cirka 75 kvadratmeter.

– Målet är att vi ska ha öppet till 22 så jag hoppas att vi kan skapa lite mer liv och rörelse. Vi fortsätter göra all glass själva och alla jag pratat med tror att det är här blir bättre.

Tankar på vissa öppettider i höst finns.

– Det lockar ju att köra lite runt höstlovet och julhandeln exempelvis. Det vore jättekul, men barnen får bestämma det. Jag har alltid många idéer, men det är inte jag som ska göra jobbet och de får bestämma lite själva. Kommunen och fastighetsägaren ser gärna en mer omfattande verksamhet än tre månader på sommaren och det vill vi med. Jag hoppas att det här ska bli toppenbra.

Planer finns för att göra om fasaden, men det hinns inte med till sommarens säsong.

– Vi är igång med den processen och hoppas kunna få tilldet i höst.