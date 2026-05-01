Hälften av landets barngrupper för stora – så ser det ut i Vimmerby

Över hälften av barngrupperna i förskolan i Sverige är större än rekommenderat. Det skriver fackförbundet Sveriges Lärare i ett pressmeddelande samtidigt som de kräver åtgärder från regeringen. I Vimmerby ser läget bättre ut än det nationella snittet, men fortfarande är fyra av tio barngrupper större än rekommendationen.

Enligt riktlinjer från Skolverket ska barngrupper för ett- till treåringar inte vara större än tolv barn. För äldre barn i förskolan är maxrekommendationen 15 barn. Trots det är fler än hälften av landets åldersindelade grupper större än rekommendationen, fast att barnkullarna de senaste åren blivit mindre, skriver fackförbundet Sveriges Lärare i ett pressmeddelande.

– Utvecklingen borde ha sett helt annorlunda ut, med barngrupper som minskar i storlek i takt med att barnkullarna blir mindre. Men i stället för stärkta förutsättningar ser vi ett fortsatt akut läge i förskolan, där barn riskerar att fara illa och där personalens hälsa sätts på spel. Det är inget annat än skamligt att välfärdslandet Sverige behandlar verksamheten där barns utbildning startar på det här viset, säger Anna Olskog, ordförande för Sveriges lärare.

På nationell nivå skedde en marginell minskning av för stora barngrupper. 2024 var 54,8 procent av grupperna för stora. 2025 hade siffran sjunkit till 53,9 procent. Samtidigt uppger varannan lärare i förskolan att stora delar av förskoleläraruppdraget är svårt att hinna med när grupperna blir för stora. 70 procent av lärarna i de för stora grupperna uppger dessutom att de inte klarar av att ha uppsikt över alla barn i gruppen.

Sju av åtta partier vill se lagstiftning om storlek på barngrupper

När Sveriges Lärare i april arrangerade en skolpolitisk debatt fick alla riksdagspartierna frågan om de anser att barngruppsstorlekarna ska regleras i lag. Endast Moderaterna tvekade och ville vänta med att lämna besked till en pågående statlig utredning snart är klar. Övriga partier menar att de vill se lagstiftning angående barngruppernas storlek.

– Nu är det upp till bevis för politikerna. Vi förväntar oss inget mindre än att en tvingande reglering införs. Det är samtidigt olyckligt att en reglering av lärartätheten i förskolan inte prioriterades i utredningens direktiv. Det är en fråga vi kommer att fortsätta driva, säger Anna Olskog.

Annons:

Lokal statistik

I Vimmerby kommun ligger snittet på 13 barn per barngrupp. Lägre än både länet och landet som båda har ett snitt på 15 barn.

När de gäller småbarnsgrupper för ett- till treåringar i Vimmerby med fler än 12 barn överstiger 43 procent av grupperna rekomendationen. I hela länet är samma siffra 49 procent, och nationellt 53 procent. Personaltätheten ligger både i Vimmerby, länet och i landet på fem barn per heltidstjänst.

Det skiljer mycket från kommun till kommun i Kalmar län när det kommer till för stora barngrupper. Procentuellt flest barngrupper som är större än rekommendationen har Mönsterås kommun som landar på 70 procent. Bäst ser det ut i Borgholm där endast 24 procent av grupperna är för stora.

Nedan följer en lista över länets kommuner och hur många procent av deras åldersindelade barngrupper som är större än rekommendationen.

Mönsterås – 70 procent

Nybro – 65 procent

Kalmar – 62 procent

Mörbylånga – 54 procent

Oskarshamn – 46 procent

Vimmerby – 42 procent

Hultsfred – 36 procent

Västervik – 33 procent

Emmaboda – 31 procent

Högsby – 25 procent

Torsås – 25 procent

Borgholm – 24 procent

Källa: Statistik från Skolverket, sammanställd av Sveriges Lärare.