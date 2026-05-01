DEBATT: Så har säkerheten på byggarbetsplatserna förbättrats

I slutet av april inföll FN:s Internationella Arbetsmiljödag. Dagen har sitt ursprung i en internationell minnesdag för arbetstagare som skadats eller omkommit i arbetet. Det är en dag som påminner oss om något enkelt men viktigt: Alla ska komma hem från jobbet.

Bygg- och anläggningsbranschen beskrivs ofta som en högriskmiljö för arbetsplatsolyckor. Tillfälliga arbetsplatser, flera olika yrkesgrupper på en och samma arbetsplats och pressade tidsplaner skapar många riskmoment

Men bilden av att arbetsgivarna står passiva inför riskerna är missvisande.

Säkerheten på byggarbetsplatserna har förbättrats betydligt. Under de senaste 25 åren har antalet dödsolyckor minskat med 60 procent. Samtidigt har olycksfrekvensen, antalet olyckor per 1 000 sysselsatta, sjunkit med 30 procent.

Förändringen har vuxit fram ur enskilda företagsinitiativ och gemensamma satsningar från arbetsmarknadens parter. Utbildning, systematiskt arbetsmiljöarbete och ett mer närvarande ledarskap är helt avgörande.

Men det betyder inte att branschens förebyggande arbete är klart.

Fallolyckor och förslitningsskador är fortfarande vanliga. Tidspress och bristande samordning påverkar säkerheten negativt. Framför allt finns ett mer svårfångat problem: normaliseringen av risker.

De flesta olyckor börjar inte med en dramatisk händelse. De börjar med små avsteg från rutinerna. En hjälm som inte används korrekt. Ett moment som går lite för snabbt. När ingen säger ifrån blir genvägarna vardag. Det är inte i första hand ett regelproblem, utan ett beteendeproblem.

Arbetsmiljölagen är tydlig: risker ska förebyggas genom planering, samverkan och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Säkerhet ska byggas in från början, inte hanteras i efterhand. Men regler räcker inte om de inte efterlevs i praktiken. Därför krävs ett tydligt ansvar i alla led.

Byggherrar måste ställa krav som följs upp.

Projektörer behöver eliminera risker redan på ritbordet.

Arbetsledare måste prioritera säkerhet lika högt som produktion.

Varje yrkesarbetare ska känna att det alltid är rätt att säga ifrån.

Nu gäller det att ta nästa steg: att göra säkerhetskulturen så stark att de små avstegen aldrig får fäste. Den positiva utvecklingen visar att bygg- och anläggningsbranschen är på rätt väg.

Kristine Åkesson

Bransch- och föreningsansvarig, Byggföretagen i Kalmar och Kronobergs län