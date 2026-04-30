JUST NU: POLISEN PÅ PLATS MITT I SOMMARSTUGEBRÅKET

Polisen larmades vid lunchtid på torsdagen till det sommarstugeområde i Vimmerby där det pågår ett fullskaligt bråk mellan ett antal fritidshusägare och två markägare.

Polisen larmades vid lunchtid på torsdagen till det sommarstugeområde i Vimmerby kommun där det pågår ett fullskaligt bråk mellan ett antal fastighetsägare och markägarna. Ett nytt kapitel i schismen håller just nu på att skrivas och det fick fritidshusägarna att kontakta polisen.

En infekterad schism mellan å ena sidan två markägare i Vimmerby kommun och å andra sidan ett antal personer som äger fritidsfastigheter på friköpt mark har pågått en längre tid. Vid lunchtid på torsdagen larmades polisen till platsen och är i skrivande stund där.

Enligt uppgift till vår tidning var det ägare till ett par av fritidsfastigheterna som på torsdagsförmiddagen fick se att markägarna var i full färd med att gräva diken längst med den väg som fritidshusägarna tidigare har åkt på för att ta sig till sina stugor. Deras tillgång till den vägen ska vara reglerat i och med ett officialservitut, men sedan en tid tillbaka har de inte kunnat ta sig till sina stugor med bil på grund av stora stenblock och bommar som har blockerat tillfartsvägen.

”Total ångest”

Enligt en av stugägarna kom det under onsdagen besked från Kronofogdemyndigheten, som man tidigare har begärt hjälp med handräckning av, att alla stenar som har placerats för att blockera husägarna från att kunna köra till sina stugor och kunna parkera sina bilar omedelbart ska tas bort.

Och i dag var alltså markägarna i gång med att gräva diken på samma platser. I rent syfte att stänga ute fastighetsägarna från sina stugor, menar de.

– Så klart finns det ingen annan anledning – de ersätter väl helt enkelt stenarna, som de nu tvingas ta bort, med diken. Man tror inte att det är sant, detta har gått fullständigt över styr och nu känner vi bara en kombinerad känsla av rädsla och obehag. Detta är vårt paradis som har förvandlats till ett ställe förknippat med total ångest. Vi lever mitt i en mardröm och man vet aldrig vad som kommer att hända härnäst, säger en av fritidshusägarna.

Polisen kom inte in på vägen

Tidigare har alltså Kronofogden beslutat till husägarnas fördel; alla hinder ska omedelbart tas bort. Detta överklagades av markägarna till tingsrätten som dock var helt enig med fritidshusägarna, rev upp sitt eget interimistiska beslut från den 12 januari 2026 och fastställde Kronofogdens utslag.

Men under valborgsmässoafton skrevs alltså nästa kapitel i denna historia när grävandet av diken var i full färd i området.

Då kontaktades polisen.

– De är på plats just nu, så vi får väl se vad som händer. Det är nästan komiskt att polisen möttes av en grind som gjorde att inte ens de tog sig in på området, utan fick gå från landsvägen. Om inte det här är och snuddar vid blåljussabotage, så vet jag inte, säger en fritidshusägare.

”Vet inte vad det landar i”

Även räddningstjänsten i Vimmerby har tidigare varit kritisk till markägarnas agerande och hotat med polisanmälan om det skulle visa sig att en utryckning från dem blir fördröjd på grund av de hinder som har lagts upp eller medfört att utryckningsvägen blir längre.

Evelina Olsson, presstalesperson vid polisens regionledningscentral i Malmö, bekräftar vid lunchtid att polisen är på plats vid sommarstugeområdet i Vimmerby kommun.

– Vi är på plats men patrullen har inte återrapporterat något än, så vi vet inte vad det landar i. Under eftermiddagen borde vi veta om det resulterar i någon anmälan eller om det blir ett civilrättsligt ärende av det, säger hon.

Vi har sökt markägarna utan framgång. Den 11 april lämnade man en kort kommentar till vår tidning:

”Ingen av fritidsbostadsägarna har servitut för hela vägen”, sa man då.

