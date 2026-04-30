Nu har Camilla fått skjortan på väggen: "Älskar att gå till jobbet varje dag"

Camilla Rosén har jobbat på ICA Kvantum i 30 år. Nu har hon fått sin skjorta på hall of fame-väggen. Bredvid henne butiksägaren Pelle Lindqvist. Foto: Pressbild

Ica Kvantums hall of fame-växer. Senast i raden att få skjortan på väggen är mångåriga medarbetaren Camilla Rosén. – Jag har trivts väldigt bra och älskar att gå till jobbet varje dag, berättar hon.

Det var när butiken firade 30 år 2015 som man började att hänga upp skjortor på väggen.

– Då var det fem medarbetare som hade varit med sedan butiken öppnade och fick sina skjortor på väggen. Nu har det blivit fler som fyllt på genom åren. Det handlar om att man varit anställd i 30 år, men det är klart att vi kan få feeling om någon gjort något exceptionellt bra, sägare butiksägaren Pelle Lindqvist.

Totalt är det nu tio skjortor som hänger på hall of fame-väggen. Den senaste i raden är Camilla Rosén som blev anställd den 29 april 1996.

– Vi firade Camilla med käk och presenter för några veckor sedan, men nu hängde vi upp skjortan under gårdagen när det var på dagen 30 år sedan. Det börjar bli några stycken på väggen och det är häftigt att vi har medarbetare som varit med så pass länge.

Varför är det viktigt för er?

– 30 år på samma arbetsplats är respekt. Det känns viktigt att ha medarbetare med erfarenheter som sätter atmosfären för de yngre och för vidare ett bra kundmöte exempelvis mellan generationerna. Det känns jättebra att ha och att ha haft så många medarbetare så länge. Det är tacksamt när det kommer till inskolning.

"Älskar att gå till jobbet"

För Camilla Rosén själv var det förstås en stor dag.

– Det är fantastiskt. Jag har jobbat här i 30 år och jag har trivts väldigt bra. Jag älskar att gå till jobbet varje dag och det kanske det inte är så många som säger. Jag tycker det är roligt att träffa kunderna, jobbarkompisarna och gillar yrket i sig. Man får höra många berättelser och folk öppnar verkligen upp sig när man står där och pratar om deras liv, deras krämpor och deras barn.

Hon tycker själva satsningen med skjortor på väggen är en rolig tradition.

– Jag blev ju firad vid ett annat tillfälle i samband med att en annan kollega gick i pension för några veckor sedan och då blev det avtackning på Monte Carlo. Då fick jag blommor och pengar, men det är ju skjortan man ser och kan gå och titta på.

Hur många år till blir det för din del?

– Vi har ju en som snart varit i 40 år och då kanske byxorna kommer upp också, haha. Jag vet inte, jag tar ett år i taget. Man ska jobba tills 67 och jag har några år kvar dit. Det får bli en dag i taget, men jag tänker stanna till dess i alla fall.