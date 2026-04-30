Kalmar HC värvar flera Vimmerby Hockey-profiler – plockar in kanslist

Kalmar HC omorganiserar. Efter att tidigare ha lockat till sig spelare från Vimmerby Hockey värvar de in kanslisten Thea Björkén och Vimmerby-profilen Camilla Freedeke. Samtidigt lämnar klubbchefen Marcus San Pedro och ersätts av Daniel Stolt som får en utökad roll.

Efter förra säsongen lämnade Eddie Levin och George Diaco Vimmerby Hockey för Kalmar HC och Marcus Limpar Lantz har ryktats gå samma väg under våren. Nu har Daniel Stolt vänt blickarna mot Vimmerby Hockeys organisation även när det gäller personer som är verksamma utanför isen.

Björkén byter klubb

På torsdagen presenterades Thea Björkén, i dag kanslist i VH, som ny administratör och privatmarknadsansvarig från och med juni månad. Även Vimmerby-profilen Camilla Freedeke, med lång bakgrund inom VH:s organisation och nu med i ekonomigruppen, tillträder en ideell roll som ungdomsansvarig i Kalmar HC med omedelbar verkan. Freedeke har tidigare varit ordförande i Kalmar HC och är i dag vd på Destination Kalmar.

Även Christian Widéen lämnar Vimmerby Hockeys organisation för en roll i Kalmar HC:s sportgrupp.

Stolt får utökad roll

Klubbchefen Marcus San Pedro lämnar Kalmar HC efter mindre än ett år på posten vilket innebär att nuvarande sportchefen Daniel Stolt får en utökad roll. Den nya titeln för Vimmerbybon är klubbchef och general manager och innebär ett helhetsansvar för föreningen.

Samtidigt tillträder Jarkko Oikarinen som sportchef och junioransvarig den 1 maj. Detta meddelar Kalmar HC i ett pressmeddelande.