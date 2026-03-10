DEBATT: Egen lägenhet kan vara vägen ut ur våldet

Många kvinnor lever i destruktiva relationer och utsätts för fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt våld. För dem handlar möjligheten att lämna ett farligt förhållande inte bara om mod – utan också om något så grundläggande som att hitta en ny bostad.

För de våldsutsatta kvinnorna och deras barn är en egen lägenhet avgörande för att kunna lämna. Utan ett tryggt boende är det svårt att bryta upp och börja om. Tillgången till en hyreslägenhet kan därför vara skillnaden mellan att stanna kvar i våldet och att kunna bygga ett nytt liv i trygghet och säkerhet.

Samtidigt vet vi att kvinnor i genomsnitt har lägre inkomster än män. Det gör det svårare att på egen hand ta sig in på bostadsmarknaden. När ekonomiskt våld förekommer i relationen kan situationen bli ännu svårare. En kvinna som vill lämna kan sakna referenser eller ha betalningsanmärkningar, vilket gör vägen till ett nytt boende ännu längre.

*

Fastighetsägarna vill vara en del av lösningen. Vi vill bidra till att fler får möjlighet att lämna en farlig relation och hitta ett tryggt eget hem. Men för att det ska vara möjligt krävs bättre förutsättningar och en mer träffsäker social bostadspolitik.

Tre åtgärder är särskilt viktiga:

1. Hyresgarantier.

Det är positivt att regeringen nu går vidare med förslaget om att kommuner ska vara skyldiga att erbjuda hyresgarantier. Det gör det möjligt för fler kvinnor att få ett kontrakt. Men Fastighetsägarna menar att det är viktigt att garantierna inte avgränsas till enbart vissa målgrupper.

2. Ett moderniserat bostadsbidrag.

Bostadsbidraget behöver höjas och utvecklas så att det når fler. Förhandsbesked bör kunna ges och stödet bör baseras på aktuella månadsinkomster för att minska risken för återbetalningskrav.

3. Bättre samverkan lokalt.

På flera håll i landet finns goda exempel där socialtjänst, civilsamhälle och fastighetsägare samarbetar för att hjälpa våldsutsatta kvinnor till en bostad. Med tydliga kontaktvägar och bättre kunskap kan fler få en ny start.

*

Varje lägenhet som förmedlas till en våldsutsatt kvinna kan vara början på ett nytt liv i trygghet. Att få tillgång till en egen bostad kan bokstavligen rädda liv. Fastighetsägare vill bidra, men då krävs det en bostadspolitik som gör det möjligt att hjälpa dem som behöver samhällets stöd allra mest. Vilka partier är beredda att tillmötesgå Fastighetsägarnas förslag?

Jonas Hellberg

Näringspolitiskt ansvarig

Fastighetsägarna i Kalmar län