LÄNET: Man och kvinna åtalas för extremt ovanliga sexuella ofredanden

En man och en kvinna från Nybro, båda över 50 år, åtalas för en mängd ovanliga sexuella ofredanden.

Det är en minst sagt delikat historia som utspelat sig i Nybro under de senaste åren. Mannen och kvinnan har utsatt en mängd andra personer för sexuella ofredanden där de skickat meddelanden med sexuellt innehåll.

Totalt är det nio åtalspunkter med flera förseelser där mannen och kvinnan agerat på liknande sätt, men med vissa individuella skillnader.

Generellt kan man säga att mannen och kvinnan har sökt upp ett par och sedan skickat meddelanden där de påstått att mannen i paret haft sex med den nu åtalade kvinnan. Ibland har de även påstått att mannen i fråga haft sex med kvinnans bonusdotter. De har anmält en del par till socialtjänsten och varit hotfulla. Till vissa har de skickat filmer och påstått att dessa visar de utsatta männen i en samlagssituation.

Totalt åtalas mannen och kvinnan för tolv sexuella ofredanden, fyra olaga hot och tre ofredanden.