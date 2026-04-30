Så firar S första maj i Vimmerby: "Viktigare för varje år"

"Vi älskar Sverige". Det är Socialdemokraternas paroll när det är dags för första maj igen. Huvudtalare är partiets bostadspolitiske talesperson Joakim Järrebring.

I många år har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet haft sina firanden av arbetarrörelsens dag åtskilda i Vimmerby. Likadant blir det i år och S kommer förstås ha en första maj-aktion tillsammans med LO-facken.

Det blir en samling i Folkets Park och därefter tågar man till Källängsparken. Under dagen blir det tal av kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg, arbetarekommunens ordförande David Fernhed, LO-distriktets ordförande Thomas Olsson och Hjalmar Karlsson från SSU.

Huvudtalare är Joakim Järrebring, som är partiets bostadspolitiske talesperson och gruppledare i civilutskottet.

– Vi har förmånen att få hit Joakim i år och det blir mycket intressant, säger David Fernhed.

Vad blir fokus?

– Det vet jag inte, det får man se när man kommer dit. Järrebring lär prata en hel del om bostadsfrågor och det är viktigt framöver.

Taggtråd på plats

I Källängsparken blir det sedan fika, korv och hoppborg.

– Vi kommer ha ett band som heter Taggtråd på plats. Det blir spännande att se vad de har att erbjuda.

Är första maj fortfarande lika viktigt?

– Det tycker jag, det känns snarare viktigare för varje år när vi ser den demokratiska utvecklingen i världen. Det är viktigt att vi tar möjligheterna att uttrycka våra demokratiska åsikter.

Inte tagit valmanifestet

Lokalt går det också att se första maj-firandet, även om det inte blir någon lokal paroll här i Vimmerby, som en start på valrörelsen.

– Vi har redan smygstartat en del och knackat lite dörr och sådär. Vi har inte tagit vårt valmanifest riktigt ännu. Eva ska hålla tal och vi får se vad hon lägger fokus på. Är man sympatisör med oss är man välkommen att gå med i tåget och i firandet.