Sköt med skarpt vapen från bil – fängelse för man från Hultsfred

Fängelse väntar en man från Hultsfreds kommun som sköt med pistol från en bil och som polisen hittade skarp ammunition hos. En yngre vän till honom döms för liknande brott.

Det var i november 2024 som polisen gjorde husrannsakan i en lägenhet i centrala Hultsfred. Under denna anträffades åtta skarpa jaktpatroner i olika kalibrar.

Tingsrätten bedömer 30-åringens förklaring att han hittat de skarpa patronerna i skogen och använt dem för att designa kontoret som ”högst osannolik, märklig och tillrättalagd”. Framför allt eftersom patronerna anträffades i en skrivbordslåda.

Kom över filmklipp

Polisen kom också över ett filmklipp som visar när lägenhetsinnehavaren avfyrade en vad man tror är en ombyggd tårgaspistol från en bil. I samband med detta kastades också en patronhylsa ut från vapnet.

Just vad gäller vapnet menade 30-åringen att det tillhörde en vän till honom i 25-årsåldern, också han från Hultsfreds kommun, och att han trodde att det var ett leksaksvapen.

”Trots att (30-åringens namn) endast kortvarigt hanterat och avfyrat vapnet har han innehaft det i vapenlagens mening”, skriver Kalmar tingsrätt i domen där man finner honom skyldigt till vapenbrott samt till brott mot vapenlagen.

Maskerad och bar handskar

Den man som 30-åringen pekade ut som ägare av vapnet döms också för vapenbrott. På filmen, då vapnet avfyras, ska han enligt förundersökningen ha varit maskerad och burit handskar, vilket enligt tingsrätten ”inger vissa betänkligheter” om vad den tilltalade vännen visste om vapnet och att det var möjligt att avfyra skarp ammunition med det. I och med det ställde sig rätten också tveksam till mannens förklaring att han trodde att det var ett ”leksaksvapen” och att det hela i själva verket handlade om en filminspelning i skogen.

Tingsrätten bestämde påföljden för 30-åringen till tre månaders fängelse för vapenbrott och brott mot vapenlagstiftningen. För 25-åringen väntar villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst för vapenbrott. Båda männen ska betala en lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

I förhör har båda männen förnekat brott.