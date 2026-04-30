Polisen ryter ifrån mot studenters poängjakter: "Totalt oacceptabelt"

"Att de individer som leder och styr dessa "tävlingar" ens har mage och lägga onödiga processer på samhällsfunktioner, är det rimligt att vi får längre framkörning till någon som i stunden upplever en kris eller har sitt livs sämsta dag?", skriver polisen. Foto: Bildbyrån

Polisen i norra Kalmar län ryter ifrån och går ut med en tydlig och skarp uppmaning till studenterna inför deras stundande examen. ”Vi är inte en del i era poängjakter”, skriver polisen på sociala medier.

Lokalpolisområde Västervik arbetar över de sex kommunerna i norra Kalmar län (Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn, Högsby och Mönsterås) och går på Valborgsmässoafton ut med ett inlägg på sociala medier som riktar till ungdomar som ska ta studenten i början av sommaren.

Polisen har hamnat i en situation som de inte vill hamna i och blivit störda i sin egen yrkesutövning.

”Stort grattis till den stundande examen och en av de absolut roligaste tiderna man upplever under sitt unga vuxna liv. Vi har dock senaste tiden blivit föremål för olika former av tävlingar/poängjakter, där man skall åka polisbil eller bli omhändertagen. Detta har visat sig störa vår verksamhet genom att man ställt sig i vägen för målade polisfordon som medför frihetsberövade och möte med unga som har som mål att bli omhändertagna enligt LOB. DETTA ÄR TOTALT OACCEPTABELT!”, skriver polisen i både Västervik, Vimmerby och Hultsfred.

"Poängjakterna upphör"

Polisen skriver att hindrande av polisens tjänsteutövning kan falla in under brottet blåljus-sabotage och att de inte tänker vara en del av studenternas poängjakter.

”Vi finns till för alla men inte några lekar eller poängjakter. Ni är mer än välkomna att prata med oss, fråga oss saker, men poängjakterna upphör. Det är med viss oro dessa rader skrivs. Att de individer som leder och styr dessa "tävlingar" ens har mage och lägga onödiga processer på samhällsfunktioner, är det rimligt att vi får längre framkörning till någon som i stunden upplever en kris eller har sitt livs sämsta dag? Ska vi behöva ägna oss åt att ens behöva svara på frågan om vi inte "kan vara schyssta" och låta någon åka med.

Polisen har internt kommunicerat att ingen patrull kommer "vara snäll" och bistå i detta.

”Vi kommer även kontakta samtliga gymnasieskolor för att det skall vara tydligt att vi är inte en del i era poängjakter”, skriver polisen.