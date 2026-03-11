DEBATT: Årets val är ett val för unga

I år är det val i Sverige. För många unga är det inte bara ännu ett politiskt val, utan ett val som handlar om vår egen vardag. Två av de frågor som påverkar unga allra mest är tryggheten i samhället och hur skolan fungerar. Det handlar om att kunna känna sig säker där man bor och om att få en utbildning som faktiskt ger kunskap och framtidsmöjligheter. Därför är årets val i hög grad ett val för unga.

Tryggheten är en av de frågor som påverkar unga mest idag. Under lång tid har kriminaliteten blivit grövre och mer synlig. Skjutningar och sprängningar har blivit en återkommande del av nyhetsrapporteringen. Samtidigt är det ofta unga människor som dras in i kriminalitet eller som drabbas av den.

Många ungdomar känner idag en oro när de rör sig ute på kvällarna eller i vissa områden. Ett samhälle där unga inte känner sig trygga är ett samhälle som har tappat riktningen. Sverige ska vara ett land där man kan gå till bussen, träningen eller hem från en kompis utan att behöva känna rädsla. Därför måste kampen mot kriminaliteten fortsätta och nyrekryteringen till gängen stoppas. Där är Sverigedemokraterna den politiska kraft som driver på just den kampen.

*

Skolan är en annan fråga som är helt avgörande för ungas framtid. För de flesta ungdomar är skolan den plats där man spenderar mest tid under uppväxten. Den ska vara en plats där man får kunskap, utvecklas och förbereds för vuxenlivet. Tyvärr ser verkligheten ofta annorlunda ut.

I många klassrum saknas studiero och lärare tvingas lägga allt mer tid på ordningsproblem. När ordningen i klassrummet försvinner blir det svårare att fokusera på undervisningen och de elever som faktiskt vill lära sig drabbas först. En fungerande skola kräver tydliga regler, respekt för läraren och en tydlig betoning på kunskap. Skolan ska ställa krav på eleverna, men också ge dem rätt förutsättningar att lyckas.

*

Många av de reformer som nu genomförs inom trygghetsområdet är frågor som länge har drivits av Sverigedemokraterna. Utan den politiska press som partiet har byggt upp under många år hade flera av dessa förändringar sannolikt aldrig blivit verklighet. Det märks också idag. När frågor om kriminalitet, migration och samhällsordning diskuteras är det ofta Sverigedemokraterna som driver på för att förändring faktiskt ska ske.

För oss i Ungsvenskarna är det tydligt att Sverige behöver fortsätta på den vägen. Problemen i samhället kommer inte att försvinna av sig själva. De kräver politiskt mod och en vilja att prioritera trygghet och kunskap.

Årets val handlar därför i grunden om vilket samhälle unga ska växa upp i. Ska utvecklingen fortsätta att gå åt fel håll, eller ska politiken ta problemen på allvar och fortsätta driva igenom de förändringar som krävs. För oss unga är svaret enkelt. Vi vill ha ett tryggare Sverige och en skola som faktiskt fungerar. Därför är årets val ett val för unga.

Anton Liljegren Johansson

Ungsvenskarna

Cassandra Edelsvärd

Ungsvenskarna