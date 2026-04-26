VIDEO: Så var countryeftermiddagen i Frödinge bygdegård

Country Club Småland och Frödinge Bygdegård anordnade en spelning på söndagen med Eva & Roy samt Kiitos För Allting. Temat var "country på svenska" och ett drygt femtiotal personer fick uppleva en väldig variation mellan de båda akterna.

Där Skaraduon Eva & Roy framförde sina tolkningar tillbakahållet och lågmält var Malmöbaserade Kiitos För Allting som en virvelvind runt frontmannen Johannes Karlsson.

För Dagens Vimmerby berättade han och gruppens gitarrist William Holm om bandnamnet och om att tolka andras texter till svenska, eller att låta bli.

– Namnet kommer från Alf Robertssons klassiska låt "Hon steg på Finlandsbåten", inleder Johannes.

– Precis, vi tycker jättemycket om honom och var väldigt inspirerade av honom. Så att vi startaded et här från första början som en homage till honom och svensk country överlag, fortsätter William.

De berättar vidare att de uppskattar genrens sätt att ta låtar och sedan skriva om dem. Även om majoriteten är Kiitos egna låtar så" kryddar vi med lite amerikanska guldklimpar" som sedan sätts i en svensk kontext. Ofta väljer de svenska ord som rent fonetiskt passar melodin så enligt Johannes känner han sig inte alls låst i att behöva översätta en sångs text originaltroget.

– Vi tar dem och passar in dem på våra liv. Så det är inte direkta översättningar och så skriver vi egna låtar.

Ger coverlåtar ny kontext

Hur lätt är det då att översätta en countrytext till svenska? Johannes svarar att det vanligen blir till att förankra en tolkning i nutiden i en kontext som rör dem själva.

– Det är ju mycket om man ska direktöversätta eller försöka anamma personens sätt. Vi har mest tagit låten helt och hållet, kanske temat lite men sedan satt 2026, våra försjunkna liv, i det hela.

– Jag tänker att det mer är hur det låter. Som typ "thanks a lot" blir "tack som fan"och så har man den linen och skriver på samma tema men det är ju inte alls översättningar, liksom, mening för mening, tillägger William.