DEBATT: Du ringer 1177 – men ingen svarar

Du ringer 1177 – men ingen svarar. Minuterna går. Till slut lägger du på. Utan att ha fått svar.

I Oskarshamn och mellanlänet har allt fler fått vänja sig vid en ny väg in i vården. Den som tidigare kunde åka till sjukhuset möts i dag oftare av beskedet: ring 1177 först. Men vad händer när ingen svarar i andra änden av linjen?

Regionens egen statistik visar att väntetiderna till 1177 ofta ligger runt 20–30 minuter. Samtidigt är det långt ifrån alla som får svar inom rimlig tid – inte sällan handlar det bara om var tredje eller varannan som kommer fram inom 9 minuter. Det här duger inte i en modern hälso- och sjukvård.

*

Under flera år har sjukvården i Oskarshamn ställts om. Tillgängligheten till fysisk vård har förändrats och invånarna hänvisas i större utsträckning till andra vårdnivåer, inte minst via 1177. I teorin kan det låta klokt. I praktiken innebär det att fler människor ringer samma nummer. Trycket ökar, köerna växer och 1177, som ska vara en snabb och trygg ingång, riskerar att bli en flaskhals.

Under omställningen har den styrande majoriteten, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, lovat att 1177 ska fungera som en trygg ingång till vården. Det löftet har de inte hållit.

Annons:

*

När ett sådant löfte inte hålls är det inte organisationen som drabbas först. Det är patienten. Den äldre som inte orkar vänta i telefon. Småbarnsföräldern som inte vet om febern är farlig. Den som till slut åker in ändå, för att det inte går att vänta längre. Det skapar oro, otrygghet och en vård som inte fungerar som den ska.

Från majoritetens sida hör vi att utvecklingen går åt rätt håll. Men patienterna kan inte vänta på långsamma förbättringar. Tillgänglighet här och nu är avgörande. Om Region Kalmar län inte klarar av att hålla rimliga svarstider till 1177 i egen regi måste vi vara beredda att upphandla mer kapacitet. För den som sitter i telefonkö spelar det ingen roll vem som svarar, bara att någon gör det.

*

Moderaterna vill se en vård där tillgänglighet är utgångspunkten, inte något som kommer i efterhand. Vi är beredda att använda fler verktyg för att korta köerna till 1177, bland annat genom att upphandla kompletterande kapacitet när den egna verksamheten inte räcker till. Samtidigt behöver tydliga mål sättas för svarstider och följas upp löpande. Invånarna ska kunna lita på att få hjälp i tid.

Det som nu händer visar ett tydligt ledningsproblem. Man har förändrat hur invånarna ska söka vård, men inte säkerställt att kapaciteten räcker. Det räcker inte att styra om patientflöden, systemen måste fungera där patienterna hamnar.

En fungerande vård börjar med något så enkelt som att få kontakt. För den som ringer är verkligheten tydlig: antingen får du hjälp, eller så får du vänta. 1177 ska vara en väg in i vården, inte ett hinder.

Malin Sjölander (M), oppositionsregionråd

Lucas Lodge (M), kommunalråd Oskarshamn

Emil Jörgensen (M), ordförande Moderaterna Oskarshamn

Robin Hanzl (M), ledamot regionfullmäktige