MAKARNA SATSAR PÅ GYM OCH PADEL I STOREBRO

Makarna Wittlock, Sanna och Tobias, satsar på gym och padel i Storebro. Bilden är från ett annat gym och ett tidigare tillfälle. Foto: Privat

I våras kom bolaget Storebrohälsan till. Nu kan makarna Wittlock, Tobias och Sanna, berätta mer om vad satsningen innebär. – Vi gör det här för samhället och vill få Storebro i rörelse, säger Tobias Westman Wittlock.

Storebrohälsan AB såg dagens ljus under våren. Men makarna Wittlock, Tobias och Sanna, har inte velat gå ut med något tidigare.

– Vi har försökt hålla det ganska lågt. Tanken har varit att gå ut med det senare, men i och med att vi sajnat avtalet nu och padelbanan bara står där, så går vi igång direkt. Vi ska försöka blåsa på nu, berättar Tobias.

Själv har han en bakgrund som elitcyklist och träningen har alltid varit en stor del av hans liv.

– Jag har tränat hela mitt liv och de senaste åren har jag kommit in mer och mer på styrketräning och även trillat in på kost och hälsa. Jag börjar bli äldre och då får man tänka till. Först var tanken att ha något litet bara med några kompisar och splitta på hyran och ta in lite maskiner. Men när de kånkade padelhallen så tog vi kontakt med fastighetsägaren och sedan har det bara rullat på.

Bygger upp ett gym

Nu pågår arbetet med att bygga upp ett gym. En padelbana kommer att behållas medan gymdelen blir där en av de två padelbanorna tidigare varit.

– Vi driver padelverksamheten sedan 1 juni och har tagit över hallen nu, men padelgrejen är inte det stora i det här. Vi har tänkt att dra igång en träningsverksamhet i form av ett gym. Vi kommer krympa en bana och använda det utrymmet som ett gruppträningsrum.

Men än så länge finns båda banorna alltså kvar.

– Vi är inte igång med något bokningssystem ännu, men jag hade ett möte med en bokningstjänst i dag. Vi har faktiskt några som spelar och de har fått nyckel än så länge. Men det är på gång med ett bokningssystem också.

Annons:

Gör det för samhället

Att Tobias och Sanna gör detta är mer för Storebros skull än deras egen. Det här kommer endast vara en sidoverksamhet för makarna.

– Vi vill försöka och göra det här för samhället. Vi vill få Storebro i rörelse och göra något för hälsan på orten och även närliggande såklart om man vill komma hit. Vi vet att underlaget är ganska litet, men ska försöka få så många som möjligt att komma hit, testa på och prova. Det ska vara en riktigt välkomnande och familjär känsla här. Vi vill få igång både ungdomar och seniorer.

Medvetenheten om att efterfrågan kanske inte är superstor finns där tydligt.

– Vi vet att det är på marginalen och målet är att täcka våra fasta utgifter i första hand. Vi får se, det är en liten chansning, men vi ville verkligen göra det och fastighetsägaren har varit superschyst och gett oss möjligheterna. Vi har fått till ett bra avtal och fastighetsägaren ville också se något i hallen och har varit supertillmötesgående.

Hållit det hemligt

Det kommer finnas möjlighet både till gruppträning och till att gå och gymma på egen hand.

– Vi kommer ha gruppträning som de flesta andra och gruppträningsrum där man kan köra. Så man kommer kunna träna sina maskiner, kondition och fria vikter. Det blir som vilket gym som helst. Det är bara att vi inte vet vad vi ska kalla det. Vi vill inte att ordet gym ska skrämma bort någon, alla ska verkligen kunna komma dit och göra vad man vill, utan att känna att man behöver prestera.

Hemlighetsmakeriet gör att särskilt många inte känt till något kring planerna.

– Lite positivt har vi hunnit få när vi pratat med folk, men samtidigt vet vi att det finns många duktiga entreprenörer i branschen runtomkring. Vi hoppas att vi kan hjälpa varandra och få fler i rörelse. Vi vet ju även att Friskis ska öppna i stan och så har vi Nordic i Hultsfred. Det kommer bli stentufft att konkurrera med nationella jättar.

När är tanken att öppna?

– Gymöppningen är ett par månader framåt, vi siktar på månadsskiftet augusti-september någon gång. Det kommer vara obemannat, men i början bor vi där så mycket vi kan. Men utöver gruppträningspassen blir det ganska så obemannat.