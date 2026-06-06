Jakten på ny vd pågår – nu står det mellan två

Peter Fjällgård (V) är ordförande för VEMAB. Nu intervjuar man två kandidater för vd-jobbet. Foto: Jakob Karlsson

Vimmerby Energi- och Miljö AB ska utse en ny vd. Två kandidater återstår och en av dem är bosatt i kommunen. – En är boende i Vimmerby kommun och en är extern, säger ordförande Peter Fjällgård (V).

I mitten av januari damp nyheten ned. Det kommunala energibolagets vd Olle Fogelin hade sagt upp sig för en ny vd-tjänst på Karlstads Energi.

Processen med att finna hans efterträdare sattes igång och under våren valde VEMAB att gå vidare med rekryteringsbolaget Human Capital.

Fogelin är kvar på jobbet till semestern, men redan den 1 juni tillträdde Marie Arvidsson, tidigare administrativ chef för bolaget, som tillförordnad vd för samtliga bolag inom VEMAB-koncernen. Hennes uppdrag gäller tills en ny ordinarie vd är på plats.

Det är fortfarande oklart när en ny permanent vd kan tillsättas, men processen har gått framåt. Rekryteringsfirman har tagit fram två kandidater som styrelsen just nu intervjuar.

– Vi har träffat och träffar två olika kandidater. Det är två kandidater som rekryteringsfirman plockat fram och som vi ska sitta ned med. Vi får se, det är alltid spännande att få testresultat och sådär. Det är ungefär vad jag kan säga, berättar VEMAB:s ordförande Peter Fjällgård (V).

"Sitter inte i sjön"

Nu finns en förhoppning om att relativt snart kunna presentera lösningen.

– De här två har rekryteringsfirman ansett lämpliga utifrån kravprofil. Vilka andra som har varit aktuella vet vi inte, men det är de här två som bedöms vara lämpligt. Vi hoppas att vi ska bli färdiga inom de närmaste tre till fyra veckorna och kallar sedan till pressträff när det är färdigt.

Känner du dig hyfsat säker på att den nya vd:n är någon av de här två?

– Det kan man aldrig vara. De ser lämpliga ut, men vi ska ha alla samtal och får hoppas att de har träffat rätt. Marie (Arvidsson) är inne som interim och vi sitter inte i sjön, men det vore skönt att få det på plats.

När tror ni att en ny vd kan finnas på plats?

– Det vet vi inte. Det ska bli anställningssamtal och ofta har man uppsägningstider och så vidare. Det vet vi inte förrän vi har ett underskrivet kontrakt med någon.

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En kandidat från kommunen

Tidigare har Fjällgård haft en förhoppning om efter semestern. Det blir det ju sannolikt, men troligen snarare framåt höstkanten.

– Det är en realistisk tanke. Oftast sitter man på en tjänst någon annanstans. Energibranschen är ingen konkurrerande bransch och det är sällan man släpper någon i förtid. Det är de här spåren vi har och energibranschen är en snäv bransch. Det är inte så lätt att hitta.

Vimarhem, det kommunala systerbolaget, var väldigt tydligt med att man sökte någon lokal initialt och gav sedermera jobbet till den tillförordnade vd:n Elisabeth Will. Fjällgård har tidigare sagt att det inte är en nackdel med en lokal person, men att det inte heller är det viktigaste.

Nu kan vår tidning berätta att en av två kandidater har lokal förankring i trakten.

– Vi har kandidater både från andra kommuner och från Vimmerby kommun. En är boende i kommunen och en annan är extern och utifrån.

Är Marie Arvidsson en av de två?

– Det är en person verksam i företag i kommunen. Det är ett tråkigt svar, men av respekt för sökande är det svaret vi ger.

Kostnaden oklar

Vad kostnaden för rekryteringen landar på är ännu oklart.

– Det vet vi inte mer om nu. Det är löpande fakturor, men vi är inte färdiga och därför har vi ingen aning. Det får summeras först efteråt.