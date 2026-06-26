DEBATT: Så kan Kalmar läns nya stugägare vårda drömmen

Den här våren har många i Kalmar län förverkligat drömmen om en egen sommarstuga. Men det är först när nycklarna är överlämnade som det verkliga äventyret börjar. Med rätt omsorg kan den första sommaren lägga grunden till många goda år i stugan, skriver Per Sangrud, hållbarhetschef på LF Fastighetsförmedling.

Många i Kalmar län drömmer om ett eget fritidshus, och i takt med att vårsolen blivit varmare har allt fler av de drömmarna slagit in. Bland köparna finns många förstagångsägare som aldrig tidigare haft en stuga att kalla sin egen.



Det är något särskilt med den första sommaren som stugägare. Allt är nytt, från lukten i farstun till ljudet av regn mot taket. Men ett fritidshus är inte bara ett semesterboende, utan också ett ansvar som kräver både planering och eftertanke. I vår bransch möter vi många som är fulla av förväntan, men osäkra på var de ska börja. Därför vill jag dela med mig av fem råd och tips:



1. Lär känna huset. Ta reda på var huvudkranen sitter, hur vatten och avlopp sköts och vad som behöver ses över direkt. En lugn och systematisk genomgång nu kan spara både pengar och huvudvärk längre fram.



2. Hälsa på grannarna. I stugområden är gemenskapen ofta värd mer än man tror. Grannar kan tipsa om allt från lokala hantverkare till hur sophämtningen fungerar, och berätta om en eventuell väg- eller samfällighetsförening.



3. Fundera på hur du vill använda stugan. Ett ställe att återvända till året runt ställer krav på uppvärmning, uppkoppling och en väg som är framkomlig även vintertid. Enkla åtgärder som tilläggsisolering eller en värmepump sänker samtidigt både kostnaderna och klimatavtrycket.



4. Vårda i stället för att riva. Att underhålla det hus som redan står är ofta både billigare och mer hållbart än att bygga nytt. Sätt av en slant varje år och åtgärda smått innan det blir stort, så slipper du obehagliga överraskningar.



5. Se möjligheten att hyra ut. Att hyra ut stugan delar av året kan finansiera en bit av ägandet. Kontrollera vad försäkringen säger och vilka skatteregler som gäller innan du börjar.



För alla er som i år har blivit stugägare för första gången väntar nu en sommar fylld av nya möjligheter. Att köpa ett fritidshus handlar i grunden om att förverkliga en dröm. Den som tar hand om sin nya stuga med omsorg och eftertanke har alla förutsättningar att få njuta av sitt alldeles egna semesterparadis i Kalmar län i många år framöver.



Per Sangrud, hållbarhetschef, LF Fastighetsförmedling