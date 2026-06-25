Vimmerby kommun går ut med information inför värmeböljan

Extremhettan och solen kommer nu till Vimmerby och temperaturen kan komma att nå 35 grader. Kommunen går nu ut med information till allmänheten; drick mycket vatten - även om du inte känner dig törstig, undvik att låta barn, äldre och djur att sitta kvar i bilen och använd solskydd. Foto: MostPhotos

Vimmerby kommun går nu ut med information inför värmeböljan i helgen. Enligt SMHI kan det bli temperaturer på upp till 35 grader och tropisk värme då dygnstemperaturen aldrig går under 20 grader och man har gått ut med en orange varning.

I kommunens utskick uppmanar man alla att vara försiktiga med solen, att dricka mycket vatten samt att riskgrupper som kan fara extra illa i hettan som barn, äldre och de med hjärt, lung- och njursjukdommar ska ha uppmärksamhet under de kommande varma dagarna.

För att mildra värmen inomhus bör man dra ner persienner och gardiner om dagaran för att hålla borta värmen. Fläktar är också något som kommunen rekommenderar. Solen bör helst undvikas men måste man vara uta ska man smörja in sig med solskyddsmedel och ha luftiga kläder och huvudbonader.



Att sitta kvar i bilar är förenat med livsfara för barn, äldre och djur. Värmen kan stiga till dödliga nivåer på bara en kort stund.



SMHI informerar även att solkurvor kan påverka järnvägsspåren och orsaka förseningar eller inställda tågavgångar.