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Vimmerby kommun går ut med information inför värmeböljan

Extremhettan och solen kommer nu till Vimmerby och temperaturen kan komma att nå 35 grader. Kommunen går nu ut med information till allmänheten; drick mycket vatten - även om du inte känner dig törstig, undvik att låta barn, äldre och djur att sitta kvar i bilen och använd solskydd. Foto: MostPhotos

Vimmerby kommun går ut med information inför värmeböljan

NYHETER 25 juni 2026 16.05

Vimmerby kommun går nu ut med information inför värmeböljan i helgen. Enligt SMHI kan det bli temperaturer på upp till 35 grader och tropisk värme då dygnstemperaturen aldrig går under 20 grader och man har gått ut med en orange varning.

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 I kommunens utskick uppmanar man alla att vara försiktiga med solen, att dricka mycket vatten samt att riskgrupper som kan fara extra illa i hettan som barn, äldre och de med hjärt, lung- och njursjukdommar ska ha uppmärksamhet under de kommande varma dagarna.

 För att mildra värmen inomhus bör man dra ner persienner och gardiner om dagaran för att hålla borta värmen. Fläktar är också något som kommunen rekommenderar. Solen bör helst undvikas men måste man vara uta ska man smörja in sig med solskyddsmedel och ha luftiga kläder och huvudbonader.

 Att sitta kvar i bilar är förenat med livsfara för barn, äldre och djur. Värmen kan stiga till dödliga nivåer på bara en kort stund.

SMHI informerar även att solkurvor kan påverka järnvägsspåren och orsaka förseningar eller inställda tågavgångar.

Fakta

Vimmerby kommuns information inför värmeböljan:

  • Lämna aldrig någon i bilen för att temperaturen i en bil kan snabbt bli livsfarligt hög – lämna aldrig barn, äldre eller djur i bilen, ens en kort stund.

  • Drick vatten regelbundet – även om du inte känner dig törstig

  • Undvik stora mängder alkohol, sockrade drycker och koffein

  • Äldre personer behöver ofta påminnas om att dricka

  • Undvik fysisk ansträngning mitt på dagen (kl. 11–17)

  • Planera aktiviteter till morgon eller kväll

  • Vila ofta och lyssna på kroppens signaler

  • Dra för gardiner eller persienner dagtid för att hålla inomhus luften sval

  • Vädra när det är svalare, till exempel på kvällen och natten

  • Använd fläkt vid behov, men tänk på att den inte sänker temperaturen utan den rör bara luften

  • Om du har en fläkt eller avkylare så låna gärna ut den till en äldre om du har möjlighet

  • Skydda dig mot solen genom att söka skugga, använd ljusa, luftiga kläder, bära hatt eller keps och använda solskyddsmedel

  • Ta svala duschar eller bad eller blöt ner kroppen med en våt handduk

  • Svala fötter och handleder kan ge snabb lindring

  • Djur är extra känsliga för värme så lämna dom aldrig i bilen eller låst utrymme. Se till att ditt djur har det svalt och att det finns vatten att dricka

    • Sök vård eller ring 1177 om någon får:

    • Yrsel eller illamående
    • Huvudvärk
    • Onormal trötthet
    • Förvirring
    • Vid allvarliga symptom – ring 112

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