JAKTSTUGA BRANN NED – POLISEN MISSTÄNKER BROTT

Räddningstjänsten fick nyligen larm om skogsbrand i Hultsfreds kommun under torsdagen. En mindre stuga brann ned och polisen tror att branden var anlagd.

Larmet som inkom vid klockan 13.38 ska enligt uppgifter röra en skogsbrand sydost om Virserum.

Ärendeomfattningen är hög.

Uppdatering: 13:57:

Den första av räddningstjänstens enheter ska nu vara på plats vid skogsbranden.

Upptadering 14:30:

Branden ska ha en omkrets på 300 meter och vara mindre omfattande än man först befarade. Platsen är sydöst om Virserum söder om Ramsebo på vägen mot Fågelfors.

Ledningscentralen Jönköping berättar att det finns räddningstjänstenheter från Virserum, Rosenfors, Järnforsen, ledningsenhet från Hultsfred samt stöttning från Korsberga på plats.

Uppdatering 16.50:

Räddningstjänsten är fortfarande kvar på platsen med ganska många enheter. Men det ser bra ut meddelar operatören. Branden har inte spridit sig, utan uppges vara under kontroll sedan en tid tillbaka.

– Branden var mindre än vi först befarade, nu håller räddningstjänsten på att blöta ner ordentligt. Det är oklart hur länge vi stannar, men det blir i vart fall till klockan 17.30 sedan får markägaren ta över.

Uppdatering 21.35:

Polisen tror att branden anlagts. En mindre stuga brann ned och det finns ingenting som tyder på en naturlig brandorsak. Händelsen utreds som skadegörelse genom brand. Det finns ingen misstänkt. Platsen har dokumenterats av polisen.