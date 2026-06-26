Omtyckta LF-Anteloppet återkommer i augusti

Sara Stridh på LF Kalmar i Vimmerby berättar om vad som kommer hända på LF-Anteloppet sista lördagen i augusti. Foto: Stefan Härnström

Efter förra årets rusning för att vara med i barnloppet LF-Anteloppet i Vimmerby blir 2026 års upplaga lite annorlunda. Projektledaren Sara Stridh på LF Kalmar Vimmerby berättar hur planerna ser ut och när man kan börja anmäla sig till loppet som sker sista lördagen i augusti, den 29.

Förra året deltog 250 barn varav hälften anmälde sig på plats på torget. Sara inleder med att berätta att även om loppet är arrangerat av LF så var de några som drog igång det lokalt.

– Vi är en liten projektgrupp på fyra-fem stycken och vi delar upp det lite.

Distanserna på 150 respektive 500 meter kommer vara samma som förra året. De yngre springer från torget och förbi LF-kontoret på Kyrkogårdsgatan och tillbaka medan de som springer halvkilometern fortsätter Sevedegatan ner till Klemens Gränd och Storgatan tillbaka.

– Efter förra året funderade vi på att utöka så man fick springa ner till Circle K så det blev en kilometer men vi landade i att vi kör likadant ett år till, vi behöver inte slå på stort och börja förändra direkt. Det riktar sig ändå till lite yngre barn.

Vilka aktiviteter blir det vid torget?

– Vi kommer ha räddningstjänsten här, som förra året. Vimmerby Hockey kommer finnas på plats och grilla korv. Polisen kommer eventuellt att medverka och så kommer ICA vara med på torget och dela ut lite ätbart till de som har sprungit. Vi kommer ha maskoten LF-Ante och ICA hade sin paprikamaskot förra året och det var jättepopulärt. Där har vi ändrat lite i år så vi bygger upp en liten scen så alla ser LF-Ante på uppvärmningen. Per Solberg var speaker förra året och han kommer tillbaka även i år. LF Kalmar kommer bjuda på fika vid husbilen som vi har och barnen får medaljer när de kommer i mål.

Föranmälan kommer snart

En föranmälan kommer snart gå ut till de som bor i Vimmerby och Hultsfreds kommuner som har barnförsäkringar i företaget.

– Sedan kommer vi ha som förra året, att man kan efteranmäla sig på plats. Det var ju... hälften gjorde nog det för man kanske väntade lite och kollade vädret och så. Så det kommer vara likadant i år.