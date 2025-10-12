JUST NU: Varmt lysrör orsakade rökutveckling i villa i kommunen

Räddningstjänsten larmades på söndagskvällen om en villabrand i Vimmerby kommun.

Enligt larmet, som kom in till SOS Alarm vid klockan 19.33, ska det brinna i en villa på Bygatan i Frödinge. Ärendeomfattningen beskrivs som medel.

Vi har ännu inga ytterligare detaljer om branden.

Uppdatering klockan 19.55:

Enligt SOS Alarms händelseinfo larmades både räddningstjänst, ambulans och polis till platsen. Väl framme kunde räddningstjänsten kostatera att vinden på villan var rökfylld, men att det inte har brunnit. I stället ska det vara ett lysrör som har gått varmt och orsakat rökutvecklingen. Det är ännu oklart hur rökfyllt det blev och om någon person har kommit till skada. Ambulansen är framme.

Uppdatering klockan 20.30:

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar att man nu har lämnat platsen. Ingen person har kommit till skada.